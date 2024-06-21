В Украине запустили "специальный" поезд по важному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева во Львов. Причина – рост спроса среди пассажиров. Впрочем, поезд будет временным: рейсы запланированы на 22, 28 и 30 июня.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: поезд получил №191/192.

"Видим рост спроса пассажиров на поезда от столицы до гор. Поэтому проработали и назначили на 22, 28 и 30 июня дополнительный поезд №191/192 Киев – Львов", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", дополнительный поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева в 8:18. Прибывать во Львов – в 14:59.

Со Львова поезд будет отправляться в те же дни в 14:35. Прибытие в Киев в 21:40.

Цены на билеты

На рейс 28 июня из Киева во Львов билеты продают в сидячие вагоны 1 класса. Стоят они 786,02 грн.

На рейс того же дня со Львова в Киев билеты продаются так же в сидячие вагоны 1 класса. Цена – те же 786,02 грн.

Где купить билеты

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Новый поезд со Львова в Рахов

Кроме этого, "Укрзалізниця" назначила поезд №816/815 Львов – Рахов. Он будет:

отправляться со Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22;

прибывать в Рахов в 21:19.

Из Рахова поезд будет отправляться с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48. Прибывать во Львов в 10:07.

"Поезд №816/815 будет проходить по обоим направлениям через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворную, Ивано-Франковск и другие туристические города", – рассказали в "Укрзалізниці".

На рейс 23 июня со Львова в Рахов билеты продают в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Стоят они:

1 класс – 359,7 грн;

2 класс – 259,22 грн.

Также с 21 июня по пятницам будет курсировать поезд №815 Коломыя – Львов. Он будет отправляться в 6:30 и прибывать во Львов в 10:07.

На рейс 28 июня билеты продают в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Стоят они:

1 класс – 314,09 грн;

2 класс – 226,05 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Киева в Одессу. Причина – повышение спроса среди пассажиров на это направление. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на 22 и 23 июня.

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