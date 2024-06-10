Мошенники взялись за родственников пропавших в оккупации: раскрыта новая схема обмана

В Украине активизировались мошенники, которые выманивают деньги у украинцев, чьи родственники находятся в плену оккупантов.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что злоумышленники создают фейковые страницы в соцсетях и добавляют туда настоящие фото по обменам или фото официальных лиц. После этого они звонят родственникам и начинают разными способами просить деньги.

Как не попасть в ловушку киберпреступников?

В связи с этим Координационный штаб по обращению с военнопленными предостерегает не предоставлять свои контакты незнакомым лицам и не заполнять формы на неизвестных страницах в соцсетях, мессенджерах или на сайтах. Если злоумышленник не знает о вас, он не сможет вас побеспокоить.

Кроме того, украинцам советуют не верить обещаниям незнакомцев в интернете – они не будут искать ваших родных или предоставлять вам другие услуги. Поисками пропавших без вести и военнопленных профессионально и бесплатно занимаются специалисты уполномоченных государством органов.

Что делать, если в Интернете предлагают помощь за деньги?

Если с вами связались и предлагают помочь с поисками ваших близких на оккупированных территориях, об этом советуют сообщить в правоохранительные органы или в Координационный штаб. Благодаря обращениям граждан многие мошенники уже находятся под следствием.

Если вы или ваш знакомый попали к враждебному плену, сообщите об этом на горячую линию Национального информационного бюро по номеру: 16-48 или (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы). Бюро также собирает информацию о пропавших, депортированных и принудительно перемещенных взрослых и детях, принудительно мобилизованных и погибших на временно оккупированных территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой мошеннической схеме, распространяемой Украиной с целью скомпрометировать аккаунты граждан в популярных мессенджерах. Теперь киберпреступники используют тему участия детей в художественных соревнованиях.

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