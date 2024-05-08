До зимы еще нужно дожить: что будет со энергетикой и отключениями света в Украине

Украинцев после серии массированных российских атак на энергетику ждут сложные и лето, и зима. Энергетики уже начали подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов, но перед тем, как начнутся холода, энергосистема еще должна выдержать летнюю жару. В этот период возможен дефицит тока, а значит, в крайнем случае, и отключения потребителей по графикам.

Как OBOZ.UA рассказала директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян, Россия с 22 марта нанесла существенные повреждения энергообъектам в Украине. "Если говорить о следующей зиме, то я бы сказала, что нам нужно еще пережить довольно сложное лето, которое впереди", – предупредила представительница компании.

Она напомнила, что летний период, как и зимний, также отличается максимальными нагрузками на энергосистему. "Температура воздуха растет и, соответственно, в стране растет потребление, люди активно пользуются охлаждающими устройствами, кондиционерами", – отметила специалистка.

В таких условиях украинским электростанциям, которые получили повреждения, будет сложно покрыть очень высокое потребление. Именно поэтому в жаркие периоды возможен дефицит в энергосистеме.

"Мы его (дефицит. – Ред.) планируем покрывать за счет не только украинского производства, но и за счет импортной электроэнергии из Европы. Также, поскольку мы являемся неотъемлемой частью европейской энергосистемы, у "Укрэнерго" есть возможность привлекать аварийную помощь из стран Европейского Союза. Это такая аварийная поставка в кризисные периоды, когда нужно срочно сбалансировать энергосистему. К такой мере мы часто сейчас прибегаем, и сегодня утром (8 мая. – Рею) это было не исключение, мы брали аварийную помощь у стран-соседей", – рассказала Цатурян.

Как уже объяснял глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, если такие меры не будет помогать и дефицит сохранится, будут вводиться графики отключений для промышленности. А вот свет в квартирах и домах украинцев могут отключить только в последнюю очередь, в качестве крайней меры. К ней прибегнут только в случае роста дефицита тока – то есть если потребители не будут достаточно эффективно экономить.

При этом пока что полностью оценить последствия атак РФ на украинские объекты невозможно, ведь в Украине продолжается ликвидация последствий массовой атаки 8 мая. "Только потом можно будет можно будет оценить, какой ущерб нанес враг, – после того, как соответствующие службы, ГСЧС сделают свою работу", – объяснила Цатурян.

Комментировать возможность роста тарифов на свет Цатурян не стала. Этот вопрос входит в компетенцию не "Укрэнерго", а правительства.

Подготовка к зиме уже началась: что говорят в Кабмине

Штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов провел свое первое заседание 8 мая, как раз после очередного обстрела Россией украинской энергетики. "Наша цель – преодолеть последствия российского террора, модернизировать и адаптировать систему топливно-энергетического комплекса к новым вызовам, сделать так, чтобы осенью и зимой в домах украинцев было светло и тепло", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, перед штабом стоит сразу несколько ключевых вызовов. Это:

Масштабы разрушений

В Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Потеряно до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужно около 1 млрд долларов, подсчитал Шмыгаль.

Потребность в увеличении помощи от партнеров

Этот вызов напрямую следует из первого пункта. По состоянию на начало мая в Фонде поддержки энергетики Украины было собрано более 410 млн евро. Также стартует новая программа USAID для украинской энергетики стоимостью 190 млн долларов. "Нам нужно удвоить усилия по привлечению ресурсов", – заявил глава правительства.

Финансово-экономическое состояние предприятий энергетики и теплоснабжения.

Минэнерго и Мининфраструктуры уже утвердили графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты к началу отопительного сезона 2024/25 годов. "Нуждаемся в действенных механизмах решения", – сказал Шмыгаль. Вдаваться в подробности этого пункта плана он не стал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине первый этап повышения тарифа на электроэнергию могут провести уже в 2024 году. Всего их будет несколько, говорят в Госэнергонадзоре.

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