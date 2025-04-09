В Украине отчитались о масштабном "большом строительстве": что создают для Ужгорода

В Украине строят европейскую колею – ее прокладывают от Чопа к Ужгорода. В настоящее время завершена прокладка 8 км нового "широкого" пути, а кроме того, уложено 7,6 км пути европейского стандарта, что составляет 40% всего объема работ.

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Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он отметил, что также:

изготовлено еще почти 2 км совмещенного пути (100% работ);

выполнены все необходимые земляные работы;

идут работы по электрификации "широкого" пути, прокладке кабельных сетей, строительству инженерной инфраструктуры, обновлению пассажирских платоформ;

стартовали работы по приведению в порядок вокзала в Чопе.

"Проект переходит в финальную фазу. Завершить работы планируем к августу 2025 года", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил Кулеба, запуск европути откроет для Украины прямой доступ к европейской железнодорожной сети. Что позволит:

существенно сократить логистические расходы;

повысить эффективность международного пассажирского и грузового сообщения;

создать "новые возможности для развития транзитного потенциала Украины".

При этом он подчеркнул: в дальнейшем Украина намерена развивать сеть европути. Ведь, утверждает министр, это:

сделает путешествия более удобными и быстрыми;

сформирует новое качество обслуживания пассажиров и бизнеса.

Что известно о строительстве

Ранее же в "Укрзалізниці" сообщили, что общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн. Из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF).

"Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – говорится в сообщении.

Также там отметили, проект, среди прочего, предусматривает строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта. А кроме того:

реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;

оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в преддверии Пасхи, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Львов. Впрочем, поезд будет временными – рейс запланирован лишь на 18 апреля.

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