В Украине отчитались о масштабном "большом строительстве": что создают для Ужгорода
В Украине строят европейскую колею – ее прокладывают от Чопа к Ужгорода. В настоящее время завершена прокладка 8 км нового "широкого" пути, а кроме того, уложено 7,6 км пути европейского стандарта, что составляет 40% всего объема работ.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он отметил, что также:
- изготовлено еще почти 2 км совмещенного пути (100% работ);
- выполнены все необходимые земляные работы;
- идут работы по электрификации "широкого" пути, прокладке кабельных сетей, строительству инженерной инфраструктуры, обновлению пассажирских платоформ;
- стартовали работы по приведению в порядок вокзала в Чопе.
"Проект переходит в финальную фазу. Завершить работы планируем к августу 2025 года", – говорится в сообщении.
В целом же, отметил Кулеба, запуск европути откроет для Украины прямой доступ к европейской железнодорожной сети. Что позволит:
- существенно сократить логистические расходы;
- повысить эффективность международного пассажирского и грузового сообщения;
- создать "новые возможности для развития транзитного потенциала Украины".
При этом он подчеркнул: в дальнейшем Украина намерена развивать сеть европути. Ведь, утверждает министр, это:
- сделает путешествия более удобными и быстрыми;
- сформирует новое качество обслуживания пассажиров и бизнеса.
Что известно о строительстве
Ранее же в "Укрзалізниці" сообщили, что общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн. Из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF).
"Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – говорится в сообщении.
Также там отметили, проект, среди прочего, предусматривает строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта. А кроме того:
- реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;
- оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в преддверии Пасхи, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Львов. Впрочем, поезд будет временными – рейс запланирован лишь на 18 апреля.
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