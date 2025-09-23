В Украине официально запустят HBO Max: сколько будет стоить тариф конкурента Netflix

Стриминговый сервис HBO Max вскоре появится на украинском рынке. Будущим клиентам предлагают выбрать между двумя доступными тарифными планами: за 8 и 10 евро в месяц.

Об этом сообщили на сайте сервиса, где также появилась украинская локализация. С начала HBO Max будет доступен на избранных телефонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, стриминговых устройствах, тюнерах и игровых консолях.

Тарифы HBO Max

"Стандарт". Стоит 7,99 евро в месяц и позволяет пользователям смотреть шоу и фильмы на двух устройствах одновременно в разрешении Full HD, а также иметь до 30 загрузок.

Стоит и позволяет пользователям смотреть шоу и фильмы на двух устройствах одновременно в разрешении Full HD, а также иметь до 30 загрузок. "Премиум". Будет стоить 9,99 евро в месяц, будет иметь поддержку до четырех устройств одновременно (2 для спорта), предложит качество 4K UHD и Dolby Atmos при наличии, а также возможность загружать до 100 эпизодов.

В дополнение к выбранным тарифным пакетам пользователи смогут подключить спортивный контент. Это откроет для них каналы Eurosport 1 и Eurosport 2.

Когда запустят стриминг

Конкретной даты, когда именно HBO Max начнет работать в Украине, пока не объявлялось. На сайте отмечается, что HBO Max станет доступным вскоре.

HBO Max – стриминговый сервис, запущенный в мае 2020 года компанией WarnerMedia, которая сейчас входит в Warner Bros.Discovery. Платформа сочетает контент телеканала HBO с фильмами и сериалами Warner Bros., а также оригинальные проекты Max Originals. Среди самых популярных сериалов, которые выпускает HBO, – "Игра престолов" (Game of Thrones), "Наследники" (Succession), "Эйфория" (Euphoria), "Настоящий детектив" (True Detective).

Цены Netflix

Главный конкурент HBO Max – Netflix. Компания предлагает аналогичные по стоимости тарифные планы (дополнительно могут взиматься налоги):

"Базовый" : 4,99 евро в месяц.

: 4,99 евро в месяц. "Стандартный" : 7,49 евро в месяц.

: 7,49 евро в месяц. "Премиум": 9,99 евро/месяц.

К двум последним также можно добавить гостевые подписки стоимостью 2,99 евро в месяц за каждую – их количество прописано в условиях плана.

