В Украине обвалились продажи электрокаров: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы стали реже покупать электромобили – за год количество впервые оформленных в стране автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) упало на 13%.

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Об этом сообщает "Укравтопром". Согласно статистическим данным, в ноябре-2024 украинский автопарк пополнили 3742 электрокаров, в том числе 3597 легковых и 145 коммерческих.

Подавляющее большинство среди регистрации BEV составляли подержанные автомобили: 2928 легковых и 127 коммерческих. Доля новых электромобилей в регистрациях за год снизилась с 19% до 18%, то есть до 687 единиц.

Лидерами по продажам новых авто с электрическими двигателями стали Honda M-NV (99 единиц), BYD Song Plus (86), Zeekr 001 (73). А среди подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, наиболее популярными являются:

Nissan Leaf (384 машин); Tesla Model 3 (301); Tesla Model Y (298); Hyundai Kona Electric (194); Kia Niro EV(156).

Всего с начала 2024 года в Украине было впервые зарегистрировано почти 48 тыс. электромобили. Подавляющее большинство из них (80%) – подержанные, новые – только каждый пятый.

Сколько стоит самый популярный электромобиль

Цены на подержанные электромобили в Украине зависят от ряда факторов, в частности: года выпуска, состояния авто, комплектации и т.д. Согласно данным auto.ria, самый популярный в Украине подержанный автомобиль с электродвигателем – Nissan Leaf – можно купить:

от $2100 – 2011 год выпуска и 130 тыс. км пробега;

до $28500 – это авто 2019 года выпуска с 17 тыс. км пробега.

Какие цены на зарядку электромобилей в Украине

Специалисты Института исследования авторынка обратили внимание на то, что в ноябре некоторые операторы зарядки электрокаров подняли цены на "скорую" зарядку (по сравнению с октябрем). Теперь она составляет от 15,99 до 17,99 за 1 кВт*ч.

В то же время тарифы на "медленные" порты в большинстве своем остались без существенных изменений. Они находятся в диапазоне от 12,49 до 14,99 грн за 1 кВт*ч. Таким образом, при среднем потреблении 20 кВт*ч на 100 км пробега такая дистанция будет стоить максимум 355 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы значительно снизили покупку автомобилей с дизельными двигателями. В октябре таких машин было куплено около 5,7 тыс. штук, что сразу на 26% меньше, чем в это время в прошлом году.

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