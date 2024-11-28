Украинцы активно скупают новые китайские электромобили: с начала года приобрели больше 10 тысяч

С января по сентябрь в Украине появилось 45 361 легковых электромобиля на общую сумму 989 млн долларов. При этом новых авто было куплено 12 619 единиц на 334 млн долларов – практически все они были от китайских производителей.

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Об этом сообщили в УкрАвтопроме.Там отметили: за указанный период в Украину из Китая ввезли 11 131 новых электрокаров. В топ-5 стран-поставщиков также вошли:

Япония – 472 авто;

Германия – 304 авто;

Великобритания – 247 авто;

Бельгия – 214 авто.

Подержанных электромобилей в Украине в 2024 году появилось 32 742 единицы на 655 млн долларов. Лидерами среди поставщиков стали:

США – 12 602 авто;

Германия – 5 188 авто;

Южная Корея – 4 193 авто;

Великобритания – 3 165 авто;

Китай – 2 147 авто.

Какие цены на зарядку электромобилей в Украине

В то же время, в ноябре некоторые операторы зарядки электрокаров подняли цены на "скорую" зарядку (по сравнению с октябрем). При этом тарифы на "медленные" порты в большинстве своем остались без существенных изменений.

В целом же, сообщили в Институте исследования авторынка, при среднем потреблении 20 кВт*ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 355 грн.

Там объяснили: стоимость зарядки на украинских электрозарядных станциях (ЭЗС) зависит как от самой станции, так и типа зарядки. Так:

цены медленной зарядки находятся в диапазоне от 12,49 до 14,99 грн за 1 кВт*ч;

стоимость "быстрой" зарядки выше – от 15,99 до 17,99 за 1 кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы значительно снизили покупку автомобилей с дизельными двигателями. В октябре таких машин было куплено около 5,7 тыс. штук, что сразу на 26% меньше, чем в это же время в прошлом году. Среди новых моделей самой популярной стала RENAULT Duster – таких машин было ввезено 508 единиц, стоимость которых стартует от 865 800 грн. Среди подержанных – RENAULT Megane, 403 авто.

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