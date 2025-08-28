В Украине обвалилась цена на самый популярный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

Стоимость яблок в Украине продолжает снижаться, хотя цены на этот фрукт все равно остаются вдвое выше прошлогодних. Сейчас украинские производители яблок продают их по 40 грн за килограмм.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Они объяснили, что садоводы вынуждены третью неделю подряд снижать свои цены по двум причинам:

низкий спрос;

увеличение предложения яблок осенних сортов.

Ситуация на рынке

Сейчас в продажу поступают в основном яблоки осенних сортов. Они не могут храниться долго, поэтому садоводы стараются продать их в максимально сжатые сроки, что заставляет их снижать отпускные цены.

На этом фоне качественное яблоко уже поступает в продажу по 30-40 грн/кг. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели (18-22 августа).

И хотя яблоки стали заметно доступнее для украинцев, они все еще в 2 раза дороже, чем в аналогичный период в 2024 году. Отраслевые специалисты объясняют это снижением валового сбора яблок в стране.

Почему дешевых яблок не будет

Яблоки – одни из самых любимых плодов у украинцев, и именно в период сбора урожая они обычно стоят дешевле всего. Но зимой украинцам не стоит ожидать дешевых яблок – из-за высоких затрат на хранение и ограниченного количества качественных фруктов они могут подорожать до 70-80 грн/кг.

Об этом предупредил эксперт Владимир Печко. По его словам, в конце лета на рынок массово поступает новый урожай, что закономерно приводит к удешевлению. В ближайшие недели цены на украинские яблоки могут снизиться до 30-40 гривен за килограмм, что станет самым выгодным предложением для потребителей в этом сезоне.

Цены на яблоки в супермаркетах

По данным "Минфин", по состоянию на 22 августа 2025 года яблоки в розничных торговых сетях стоят 57,45 грн/кг. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что цены на самые доступные сорта фрукта в крупнейших торговых сетях страны варьируются от 42,95 до 59,90 грн/кг, в частности их продают в таких супермаркетах:

Varus – 59,90 грн/кг;

Novus – 58,99 грн/кг;

"Фора" – 59,90 грн/кг;

Metro – 51,90 грн/кг;

АТБ – 42,95 грн/кг;

Auchan – 59,00 грн/кг;

"Сильпо" – 34,90 грн/кг;

Мегамаркет – 59,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что перед Украиной возникла угроза дефицита качественной пшеницы – из-за усиленного экспорта отечественным мукомолам может не остаться зерна. Это, в свою очередь, может повлечь за собой рост цен на муку и хлеб.

