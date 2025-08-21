Дешевых яблок не будет: украинцам рассказали, каких цен ждать зимой

Украинцам не стоит ожидать дешевых яблок зимой, ведь их цена может вырасти до 70-80 гривен за килограмм из-за высоких затрат на хранение и ограниченного количества качественных фруктов. Самое выгодное время для покупок – именно сейчас, в период сбора урожая, когда яблоки стоят значительно дешевле.

Об этом рассказал председатель ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко в интервью СМИ. Яблоки – один из самых любимых плодов среди украинцев, и именно в период сбора урожая они обычно стоят дешевле .

Однако в этом году ситуация оказалась неоднозначной, ведь цены на яблоки существенно колеблются, и уже сейчас эксперты предупреждают, что зимой их стоимость может неприятно удивить. По словам Печко , в конце лета на рынок массово поступает новый урожай, что закономерно приводит к удешевлению.

В ближайшие недели цены на украинские яблоки могут снизиться до 30-40 гривен за килограмм, что станет самым выгодным предложением для потребителей в этом сезоне. Такое снижение объясняется большим количеством фруктов на рынке и потребностью фермеров быстро реализовать продукцию, чтобы избежать потерь.

Почему цена может снова вырасти

Несмотря на временное удешевление, ситуация с яблоками в долгосрочной перспективе выглядит не так оптимистично. Уже весной 2024 года потребители почувствовали на себе подорожание, ведь иногда цены достигали 100 гривен за килограмм. Основными причинами стали:

необходимость хранить фрукты в специальных холодильниках, что требует больших затрат на электроэнергию;

ограниченность качественных яблок после зимы и весны;

влияние инфляции и общей нестабильности на рынке.

Эксперты прогнозируют, что после кратковременного удешевления в конце лета цены снова начнут медленно расти. Зимой яблоки могут стоить уже 70-80 гривен за килограмм. Несмотря на ценовые колебания этого сезона, специалисты смотрят в будущее с большим оптимизмом. Печко отмечает, что следующий год может стать более стабильным для производителей и покупателей.

Цены на яблоки в супермаркетах

Согласно данным"Минфин", средняя цена яблок по состоянию на 21 августа 2025 года составляет 79,68 грн/кг. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что самые низкие цены на яблоки в крупнейших торговых сетях страны варьируются от 79,95 до 99,90 грн/кг, в частности их продают в таких супермаркетах:

АТБ – 81,59 грн/кг;

Сильпо – 83,60 грн/кг;

Varus – 80,60 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за неделю дыни подорожали в среднем на 40% из-за сезонного сокращения предложения и неблагоприятных погодных условий. Сейчас фермеры отгружают их оптовыми партиями по 26-40 грн/кг.

