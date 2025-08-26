"Житнице Европы" грозит дефицит пшеницы: что будет с ценами на муку и хлеб в Украине

Перед Украиной возникла угроза дефицита качественной пшеницы – из-за усиленного экспорта отечественным мукомолам может не остаться зерна. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на муку и хлеб.

Об этом заявил председатель союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. Эксперт отмечает, что ситуация, которая образовалась, создает риски для продовольственной безопасности государства.

Что будет с мукой в Украине

Он прогнозирует, что в 2025/26 маркетинговом году в Украине ожидается производство около 21 млн тонн пшеницы, в том числе 10,3 млн тонн продовольственной. Но урожай пшеницы 1-2 класса, которая необходима для производства муки хлебопекарного качества, прогнозируется на уровне 1,7 млн тонн.

"Мы уже сегодня видим, что конкуренция между переработчиками и экспортерами за качественную пшеницу растет, а аграрии, имея возможность хранить зерно в течение нескольких лет, не спешат его продавать. Это создает риски для ценовой стабильности и доступности мукомольной и хлебопекарной продукции для потребителя", – объяснил Рыбчинский.

Кроме того, в Украине ухудшилась ситуация с рожью. Внутренне производство не только не покрывает потребность, но и сокращается – если в прошлом сезоне в страну импортировали 1,6 тыс. т, то в этом – уже около 9 тыс. т. Это указывает на формирование устойчивого дефицита сырья.

Родион Рыбчинский отметил, что в такой ситуации образуются условия для дальнейшего роста цен на муку. А дефицит продовольственного зерна создает риски для продовольственной безопасности государства, резюмировал эксперт.

У украинских пекарей уже проблемы

Ранее первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко уже отмечал, что агропроизводители неохотно предлагают муку второго сорта на внутренний рынок. А без нее невозможно производство муки высшего сорта.

Часто такое зерно или идет на экспорт, или хранится в собственных запасах. В результате мукомольные предприятия не всегда могут сформировать необходимые партии для полной загрузки своих мощностей, поэтому даже в период активного сбора урожая цены на муку остаются высокими.

По данным эксперта, сейчас тонна пшеничной муки высшего сорта стоит около 15 тыс. грн, а первого сорта – 14,5 тыс. грн. И это не предел: до конца года стоимость может вырасти еще на 2 тыс. грн за тонну.

