В Украине назревает дефицит популярного фрукта: что будет со стоимостью в магазинах

Сегодня в Украине существует острый дефицит качественных груш для хранения. Цены на фрукты продолжают расти (160 грн/кг), а украинским аграриям необходимо просматривать подходы к выращиванию, хранению и селекции фруктовых культур.

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Об этом рассказал Президент Украинской Плодоовощной Ассоциации Тарас Баштанник в интервью SEEDS. По его словам, проблема груш заключается не только в недостаточном количестве посадок, но и в хранении.

Украинские груши сложно найти в хорошем качестве в любое время года, особенно в межсезонье. Это отличает их от европейских фруктов, которые имеют длительное хранение благодаря правильной селекции и инфраструктуре хранилищ. На сегодняшний день стоимость груш в магазинах колеблется в пределах 120-160 гривен за килограмм. Однако даже по такой цене качество этих фруктов оставляет желать лучшего.

Ввиду трудностей с выращиванием и хранением груш фермеры ищут альтернативные культуры. К примеру, в последнее время в Украине увеличиваются площади под абрикосовые сады. Однако, как отмечает Тарас Баштанник, это одна из самых сложных культур. Она очень чувствительна к погодным условиям, а заморозки могут уничтожить урожай.

Регионы, традиционно выращивавшие абрикосы, такие, как Мелитополь и Закарпатье, не могут значительно расширять свои площади. К тому же для успешного выращивания этой культуры необходим правильный подбор сортов и подвоев.

Что касается сливовых садов, то селекция не стоит на месте. Украинская слива имеет перспективы для экспорта благодаря хорошим размерам, вкусовым качествам и привлекательному внешнему виду. Однако этот рынок остается нишевым.

Еще одним перспективным направлением есть выращивание столового винограда. В прошлом году Украина импортировала большое количество этого фрукта из Молдовы, и это свидетельствует о спросе. Современные сорта позволяют хранить виноград дольше, что делает его привлекательным для бизнеса.

Также следует обратить внимание на персики. Одесская область, особенно ее южная часть, имеет идеальные климатические условия для этой культуры. Ранее персики выращивались в Украине в достаточном количестве, но из-за изменений в аграрной политике импорт персиков периодически рос.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на большинство овощей "борщового набора" в Украине выросли, исключением стал картофель, который подешевел из-за низкого спроса. Общая тенденция показывает, что весной следует ожидать дальнейших изменений на рынке овощей и фруктов в сторону подорожания.

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