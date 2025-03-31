В Украине переписали цены на ряд продуктов: что больше всего подорожало и чего ждать дальше

Цены на большинство овощей "борщового набора" в Украине выросли, исключением стал картофель, который подешевел из-за низкого спроса. Общая тенденция показывает, что весной следует ожидать дальнейших изменений на рынке овощей и фруктов в сторону подорожания.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Специалисты аграрного сектора и экономические аналитики объясняют изменение стоимости различных овощей рядом факторов, в частности сезонностью, объемами урожая, уровнем потребительского спроса и расходами на логистику.

За последнюю неделю стоимость "борщового набора" претерпела существенные изменения. Заметнее всего подорожали капуста, свекла и лук. Картофель стал более доступным для потребителей.

картофель – средняя цена снизилась с 18 грн/кг до 16 грн/кг. Увеличенное предложение на рынке и низкий спрос среди покупателей повлекли за собой удешевление этого продукта;

капуста – подорожала с 34–40 грн/кг до 42–45 грн/кг. Специалисты объясняют это сезонным сокращением запасов и ростом затрат на транспортировку;

– подорожала с 34–40 грн/кг до 42–45 грн/кг. Специалисты объясняют это сезонным сокращением запасов и ростом затрат на транспортировку; свекла – цены выросли с 17-20 грн/кг до 18-25 грн/кг. Спрос на этот овощ остается стабильно высоким, что влияет на его стоимость;

– цены выросли с 17-20 грн/кг до 18-25 грн/кг. Спрос на этот овощ остается стабильно высоким, что влияет на его стоимость; лук – подорожал с 12–14 грн/кг до 14–16 грн/кг, что может быть связано с повышением себестоимости производства и сокращением запасов.

Кроме основных овощей, аналитики отмечают колебания цен на другие продукты. К примеру, огурцы продолжают дорожать, но темпы роста замедлились. Если неделю назад нижняя ценовая граница была 100 грн/кг, то сейчас она поднялась до 110 грн/кг.

В то же время цены на томаты, наоборот, снизились и уже опустились ниже прошлогоднего уровня – с 85-95 грн/кг до 70-90 грн/кг. Цветная капуста также подешевела, сейчас ее продают по 110-120 грн/кг, хотя неделей ранее она стоила 140-145 грн/кг. На формирование стоимости овощей влияет ряд факторов:

сезонность: чем ближе к весне, тем сложнее хранить запасы, что отражается на ценовой политике изготовителей;

чем ближе к весне, тем сложнее хранить запасы, что отражается на ценовой политике изготовителей; уровень предложения и спроса: большое количество товара на рынке способствует снижению стоимости, в то время как дефицит продуктов ведет к удорожанию;

большое количество товара на рынке способствует снижению стоимости, в то время как дефицит продуктов ведет к удорожанию; расходы на логистику и хранение: цены на горючее, электроэнергию и аренду хранилищ также влияют на конечную стоимость продукции;

цены на горючее, электроэнергию и аренду хранилищ также влияют на конечную стоимость продукции; метеорологические условия: урожайность напрямую зависит от погодных условий, что может вызвать дефицит или избыток определенных овощей.

В сегменте фруктов тоже произошли перемены. Заметнее всего выросли цены на яблоки – нижняя ценовая граница подскочила с 25 до 30 грн/кг. Это объясняется понижением запасов продукции и стабильным спросом среди покупателей.

Кроме того, аналитики отмечают начало сезона редиса, который пока продается за 65-70 грн/кг. Ожидается, что по мере поступления новых партий на рынок цены на этот овощ могут измениться.

Специалисты считают, что в ближайшие недели ситуация с ценами будет оставаться нестабильной. Некоторые овощи, такие как картофель, могут еще больше удешевиться из-за накопленных запасов. Однако другие продукты, особенно те, которые сложнее хранить, вероятно, продолжат дорожать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинских супермаркетах подорожали куриные яйца, продаваемые поштучно. С середины марта цены выросли на 7,3 грн/десяток. При этом в экспертной среде ожидают, что из-за роста спроса перед Пасхой, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, яйца еще прибавят в стоимости – около 10%.

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