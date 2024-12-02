В Украине назначили новый поезд в популярном направлении: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – в Рахов. Отправляться он будет из Днепра. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 16 декабря из Днепра составляет 526,74 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

Речь идет о поезде №61/62 Днепр – Рахов.

Поезд будет курсировать через день.

"В новом графике движения на 2025 пассажиры получат несколько важных новинок. Поезд № 61/62 Днепр – Рахов (через день) – это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №61/62 Днепр – Рахов продаются в вагоны классов плацкарт купе и люкс. Стоимость на рейс из Днепра 16 декабря:

плацкарт – 526,74 грн;

купе – от 464,7 до 963,88 грн;

люкс – 2356,43 грн.

Из Днепра поезд отправляется в 17:00. Прибытие в Рахов – в 18:10 следующего дня.

Где купить билеты

Билеты же на поезд можно купить в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в кассах вокзалов.

"Укрзалізниця" назначила новый маршрут за границу

В то же время, "Укрзалізниця" запускает новый международный маршрут – из Киева в Братиславу (Словакия) через Чоп. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Общая стоимость билетов – около 2 200 грн.

"Пересадочный маршрут через станцию ​​Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад. Железнодорожное сообщение с Братиславой также открывает широкий выбор возможностей доезда в большинство городов Чехии во главе с Прагой", – говорится в сообщении компании.

При этом подчеркивается: пересадка между поездами согласована. А покупку двух билетов можно будет осуществить одним кликом в мобильном приложении и на официальном сайте "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – во Львов. Впрочем, он будет временным. Стоимость билетов в купе на рейс 8 декабря (из Киева) составляет 767,09 грн.

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