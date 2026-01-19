Украинцам массово не выплачивают зарплаты: какие причины и где накоплено больше всего долгов

В 2026 году украинские работодатели систематически задерживали выплату зарплат прежде всего в сфере производства химической продукции и в компаниях по поставке электроэнергии и газа, именно на эти отрасли пришлось наибольшее количество долгов . Худшая ситуация зафиксирована на Днепропетровщине, где сосредоточено более трети всех производств по невыплате заработной платы.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Единого реестра должников, речь идет о 36 629 активных производств, открытых из-за невыплаты работникам причитающихся им средств. За год их количество выросло на 6%, а сам 2025 год стал антирекордным по масштабам новых долгов.

В течение 2025 года было открыто 9 174 новых производства по задолженности по зарплате – это на 30% больше, чем в 2024-м, и самый большой показатель за последние пять лет. Долги возникли в 488 компаниях, что демонстрирует: проблема носит массовый, а не единичный характер.

Показательно, что 56% производств, открытых в прошлом году, остаются непогашенными и на начало 2026 года. То есть более половины работников, обратившихся в исполнительную службу, до сих пор не получили свои деньги.

Отдельную тревогу вызывают так называемые "длинные" дела. Самое старое производство, которое сейчас остается активным в реестре, было открыто еще в 2017 году. Речь идет о государственном предприятии, которое сейчас находится в состоянии прекращения, но долги перед работниками так и не закрыты.

В целом почти 2 тысячи активных дел о невыплате зарплаты тянутся с 2017 года. Это означает, что часть украинцев не может получить заработанные средства уже почти девять лет — даже несмотря на наличие судебных и исполнительных решений.

Больше всего долгов по зарплате в 2025 году накопили компании промышленного и энергетического секторов. Лидером антирейтинга стало производство химической продукции – 2 612 производств, или 28,5% от общего количества. Почти на одном уровне – предприятия, занимающиеся поставкой электроэнергии и газа: 2 451 дело(26,7%). Далее следуют:

производство машин – 521 дело (5,7%);

(5,7%); производство электрического оборудования – 399 (4,3%);

(4,3%); здравоохранение – 376 (4,1%);

(4,1%); строительство – 334 (3,6%);

(3,6%); розничная торговля – 333 (3,6%);

(3,6%); научные исследования – 285 (3,1%).

Худшая ситуация с зарплатными долгами зафиксирована в Днепропетровской области – более 3,2 тысячи производств, то есть более трети всех открытых в 2025 году дел. Со значительным отрывом дальше идут:

Ивано-Франковская область – 1,1 тыс. дел;

Сумская – 897;

Львовская – 770.

В то же время в ряде регионов количество таких производств минимальное, 1 дело в Луганской области, 4 в Черновицкой области, 12 на Волыни. Частично это может объясняться остановкой бизнеса из-за войны или миграцией предприятий, однако дисбаланс остается показательным.

Подавляющее большинство долгов по зарплате приходится на частный сектор – 62% всех производств за 2025 год. Еще около 25% касаются коммунальных предприятий, а более 13% – государственных. Чаще всего должниками выступают:

общества с ограниченной ответственностью – 2 934 дела (32%);

коммунальные предприятия – 2 221 (24,2%);

акционерные общества – 2 050 (22,3%);

государственные предприятия – 1 149 (12,5%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году украинские работодатели больше всего искали подсобных работников, продавцов продовольственных товаров и водителей автотранспортных средств – именно эти три профессии возглавили рейтинг вакансий. Самый острый дефицит кадров наблюдался среди водителей, на 10 открытых вакансий приходилось менее четырех кандидатов.

