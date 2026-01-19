Украинцам перепишут условия и правила трудоустройства: что изменится для работников и бизнеса

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса Украины, который должен заменить устаревшие советские нормы и приблизить трудовое законодательство к стандартам ЕС. Изменения предусматривают гибкие трудовые договоры, больше свободы для работников с детьми и переход от жесткого государственного регулирования к рекомендательной модели.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Документ должен заменить устаревшую систему регулирования трудовых отношений, которая в значительной степени базируется на нормах еще советского Кодекса законов о труде 1971 года, и предложить современную модель.

Новый Трудовой кодекс разрабатывался с учетом международных стандартов в сфере труда и подходов, заложенных в праве Европейского Союза. Правительство прямо указывает, что целью является приближение украинского трудового законодательства к директивам ЕС, а также имплементация принципов достойного труда.

Одной из ключевых новаций станет расширение типов трудовых договоров. Если сейчас законодательство предусматривает шесть их видов, то новый Трудовой кодекс предлагает увеличить это количество до девяти.

Как объясняет заместитель министра экономики Дарья Марчак, речь идет о введении так называемого "принципа конструктора", это означает, что трудовые отношения можно будет формировать более гибко, в зависимости от реальных потребностей бизнеса и работника. В частности, один работник сможет:

иметь основную должность;

выполнять дополнительные функции в рамках той же компании;

получать за каждый вид работы отдельную, официальную оплату.

Также будет разрешено заключать несколько трудовых договоров с одним человеком одновременно, если это разные обязанности . По замыслу правительства, это легализует практики, которые уже существуют на рынке, но часто находятся в "серой зоне".

Отдельный большой блок изменений касается работников, которые совмещают работу с воспитанием детей. В новом Трудовом кодексе предлагают отказаться от устаревших запретов и перейти к модели личного выбора. Среди ключевых новаций:

право самостоятельно выбирать формат работы – дистанционный, офлайн или гибридный;

– дистанционный, офлайн или гибридный; отмена жестких ограничений на командировки для женщин с детьми до трех лет;

для женщин с детьми до трех лет; перенос ответственности за решение на саму работницу: женщина сможет сама решать, соглашаться ли на поездку, в том числе с ребенком.

Таким образом государство отходит от запретительной логики и вместо этого предоставляет работникам больше автономии, исходя из их жизненных обстоятельств. Правительственный проект рассматривает инклюзивность не только как адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью.

По словам Марчак, речь идет о более широком подходе – создание условий, при которых работать смогут разные группы населения: молодые родители, матери с детьми, молодежь, люди старшего возраста. В условиях демографического кризиса и дефицита рабочей силы государство пытается сделать рынок труда более открытым и гибким, не перекладывая всю ответственность ни на бизнес, ни на работника.

Новый Трудовой кодекс закладывает и изменение роли государства в трудовых отношениях. Вместо детального регламентирования каждого шага работодателя правительство предлагает модель "мягкого воздействия" – через рекомендации и распространение лучших практик.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году украинские работодатели систематически задерживали выплату зарплат прежде всего в сфере производства химической продукции и в компаниях по поставке электроэнергии и газа. Худшая ситуация зафиксирована на Днепропетровщине, где сосредоточено более трети всех производств по невыплате заработной платы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!