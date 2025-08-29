В Украине начали расследование в отношении производителя ракеты "Фламинго": СМИ сообщили подробности

В Украине началось расследование в отношении производителя украинской крылатой ракеты "Фламинго" – компании Fire Point. Впрочем, действия детективов касаются не самой ракеты, а возможного завышения стоимости комплектующих для дронов, которые были поставлены Министерству обороны, или их количества.

Об этом сообщает Kyiv Independent, ссылаясь сразу на пять ознакомленных источников. Расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Что известно о компании

Журналисты отмечают, что Fire Point появилась в 2023 году. За это время она стала одним из ключевых подрядчиков Минобороны и сейчас является "одним из крупнейших, если не крупнейшим" получателем бюджетных средств на беспилотники.

Компания больше всего известна благодаря изготовлению ракеты "Фламинго", которую президент Владимир Зеленский недавно назвал самой успешной в арсенале Украины. Кроме того, Fire Point является производителем и дальнобойных дронов FP-1.

Технический директор Fire Point Ирина Терех утверждает, что компания способна производить до 100 FP-1 в день. Официально эти данные подтвердить возможности нет, отмечают в СМИ.

В 2024 году компания получила почти треть всего "дронового" бюджета Минобороны – она продала государству дронов на 13,2 млрд грн (около $320 млн по актуальному курсу). В компании утверждают, что изготовили около 2 тыс. БПЛА, а в 2025 году планируют нарастить производство до 9 тыс. единиц.

Детали расследования

По данным источников, НАБУ начало проверку относительно возможного завышения стоимости компонентов для беспилотников или непосредственного количества БПЛА, поставленных войску. Также расследование связано с тем, что конечным владельцем фирмы может быть совладелец телестудии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Официально в антикоррупционном бюро отказались от комментариев из-за тайны расследования, но в Fire Point сам этот факт. Никаких обвинений НАБУ также не выдвигало.

Впрочем в компании отвергают все обвинения и утверждают, что они основываются лишь на слухах, распространенных бизнес-оппонентами. Кроме того, это может быть частью более широких расследований в системы оборонных закупок Украины.

"Нет смысла искать секреты там, где их нет", – говорит Ирина Терех.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чиновника Минобороны заподозрили в получении взятки в $1,3 млн. Деньги должны были стать платой за победу в конкурсе на строительство жилого дома для военнослужащих и их семей в Киеве. Речь идет, вероятно, о в.и.о. начальника Центрального теруправления капитального строительства МО Виталия Гайдука.

