Вымогал взятку в $1,3 млн: чиновника Минобороны поймали на схемах с жильем для военных

Чиновник Министерства обороны Украины подозревается в получении взятки в $1,3 млн. Деньги должны были стать платой за победу в конкурсе на строительство жилого дома для военнослужащих и их семей в Киеве.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Фигурант – врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны.

Что установило следствие: главное

Чиновник, используя служебное положение, предложил "обеспечить победу" в конкурсе на застройку земельного участка в Святошинском районе Киева заранее определенному участнику (это незаконно).

Киева заранее определенному участнику (это незаконно). За свои "услуги" представитель МО запросил $ 1,3 млн .

. Была разработана поэтапная схема передачи денег : – $100 тыс. – после начала конкурса. – $400 тыс. – после подписания договора на строительство. – $800 тыс. – по завершении первой очереди строительства.

: После объявления конкурса застройщик предложил уменьшить общую сумму до $ 1 млн и передал первую часть оговоренной суммы.

и передал первую часть оговоренной суммы. Чиновник действовал не один, а с пособниками.

Летом 2025 года их разоблачили сразу после получения ими части средств .

. В дальнейшем были собраны доказательства, позволившие огласить подозрение и самому должностному лицу-махинатору.

Интересно, что чиновник, как отмечают в САП, имеет удостоверение адвоката.

Жилье для военных: какие правила

1. Собственные квартиры: военнослужащие в Украине имеют право стать в очередь для получения постоянного жилья от государства. Очередь формируется на основании заявлений военных и зависит от наличия свободных жилищных фондов.

2. Служебное жилье: военнослужащим, которые проходят службу вдали от места постоянного проживания, предоставляется служебное жилье. Это временное жилье, которое они могут использовать в течение службы. После окончания службы оно подлежит возврату.

3. Выплата вместо "квадратов": в случаях, когда государство не может обеспечить жильем, предусмотрена выплата денежной компенсации. Военнослужащие могут использовать эти средства для приобретения жилья самостоятельно, сумма зависит от региона и количества членов семьи.

В государственном бюджете на 2025 год на приобретение и строительство жилья для военнослужащих было заложено более 1,3 млрд грн. В первом квартале 2025 года Министерство обороны отчиталось о закупке 36 квартир на вторичном рынке на общую сумму 104 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд принял новое решение по скандальной поставщице яиц по 17 грн для ВСУ. При этом в апреле 2025 года в НАБУ сообщили, что в целом разоблачили хищения более 733 млн грн только на еде для военных. Схемы связывали с тем, что в 2022-2023 годах обеспечение армии происходило через закупку так называемых комплектов продуктов.

