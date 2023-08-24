В Украине можно получить более 100 тыс. грн от правительства: что для этого нужно сделать
Украинские работодатели будут получать от правительства компенсацию за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. В частности, компенсация за людей с инвалидностью I группы составит 15 минимальных зарплат, что в настоящее время равно 100,5 тыс. грн. Важно: речь идет не о плате за создание рабочего места как такового, а конкретно о компенсации затрат на его обустройство.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он отметил: компенсация за людей с инвалидностью IІ группы составит 10 минимальных заработных плат – 67 тыс. грн.
Нардеп объяснил: компенсацию работодатели получат за затраты на закупку вспомогательных средств для транспортировки и передвижения людей с инвалидностью. А также среди прочего:
- столов;
- стульев;
- кресел;
- специальных машин и инструментов;
- средств для обеспечения здоровья;
- безопасности на рабочих местах и т. п. (полный список здесь).
"Главный принцип – предоставить человеку с инвалидностью возможность работать в удобных, комфортных, безопасных и адаптированных к его персональным потребностям условиях", – подчеркнул Гетманцев.
Напомним: получить компенсацию работодатели могут и за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сумма – до 6 700 грн. Помощь оказывается в течение двух месяцев для каждого работника-переселенца.
Чтобы получить компенсацию, зарплата переселенца должна быть установлена на уровне не ниже минимальной. Также должен быть уплачен единый взнос на общеобязательное социальное страхование и подана налоговая отчетность.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тем временем украинцы без опыта работы могут зарабатывать от 30 тыс. грн. Прежде всего это предложения для водителей, риелторов и официантов. При этом заработок в большинстве подобных вакансий зависит от результатов работы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!