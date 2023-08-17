Кому без опыта и образования платят от 30 тыс. грн: названы вакансии

Украинцы без опыта работы могут зарабатывать от 30 тыс. грн. В первую очередь это предложения для водителей, риелторов и официантов.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. При этом заработок в большинстве таких вакансиях зависит от результатов работы.

Водитель. В крупных городах большинство вакансий для водителей предполагают зарплату от 20 тыс. до 30 тыс. грн. К примеру, водитель "Новой почты" (развозить посылки в почтоматы) может зарабатывать до 30 тыс. грн. При этом компания уклоняется от полной уплаты налогов и фактически ищет "предпринимателя", так как среди требований - открытый "ФОП" или готовность открыть "ФОП". Готовы брать студента.

Риелтор. Агентства недвижимости обещают научить новичков "с улицы". При этом часто на таких вакансиях нет ставки (что запрещено законом), а риелтор получает только процент от сделок. "Слабые менеджеры получают 700-1300 долларов и если не растут - увольняем. Средние зарабатывают 1600-2400 долларов. Сумасшедшие и голодные зарабатывают непристойно много – от 3000 долларов", – говорится в объявлении.

Официант. В крупных городах официанты могут зарабатывать от 20 тыс. до 35 тыс. грн в месяц. Заработок зависит от чаевых. При этом рестораны и кафе готовы брать студентов, сотрудников без опыта. Главное: соответствовать внутренним критериям заведения. Они касаются внешнего вида, коммуникабельности и т.д.

Кредитный эксперт. В ломбарды, финансовые организации приглашают сотрудников, которые должны работать с клиентами. Среди задач: выдача кредита, коммуникация с должниками, обзвоны и т.д. Зарплата зависит от результатов работы и, как заявляют в объявлениях, может достигать 30 тыс. грн.

Мастер в ювелирный салон. Мастер, который будет закреплять драгоценные камни в ювелирных изделиях, может зарабатывать до 35 тыс. грн в месяц. Задача: под микроскопом закреплять драгоценные камни в ювелирных изделиях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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