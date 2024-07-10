В Украине может заметно измениться курс доллара: банкир рассказал, когда ждать окончания затишья

Украинцам не следует ожидать серьезных изменений курса доллара и евро до осени. Нынешняя ситуация на валютном рынке сохранится как минимум до конца августа. А в середине июля стоимость наличного доллара не превысит 41,2 грн. После этого ситуация на валютном рынке может измениться как в лучшую, так и в худшую стороны – в зависимости от ряда факторов.

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Такой прогноз OBOZ.UA озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, в ближайшие недели общая активность на рынке из-за сезонного фактора будет ниже на 10-15% по сравнению, например, с июнем. Ситуативно основные изменения будут происходить в "горлышке" 40,4-40,7 грн/долл.

Как объяснил банкир, серьезными негативными факторам для курса гривни останутся инфляция и энергетическая ситуация в стране. "Однако, можем предположить, что основные изменения на валютном рынке перенесены на осень, а сейчас валютный рынок находится в состоянии "умеренных изменений". Инфляционное давление нивелируется сезонным снижением цен на овощи и фрукты", – считает Лесовой.

По его расчетам, в июле курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю. То есть при среднем курсе наличного доллара 41,04 грн в продаже (данные на 9 июля) стоимость может колебаться в рамках 40,2-41,8 грн.

Банкир предупреждает: предусмотреть все факторы, которые могут повлиять на курс валют в Украине, не возможно. В первую очередь из-за войны.

"Однако можно ожидать, что любые изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой, и это может продолжаться до второй половины августа", – считает специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам других экспертов, в Украине курс доллара достиг плато. Большинство обменников финкомпаний оставили попытки "раскачать курс".

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