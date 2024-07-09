Курс доллара перешагнул важную отметку: что происходит с ценами на валюту в банках и обменниках
Наличный курс доллара и евро в Украине продолжает повышаться. Доллар в продаже превысил отметку в 41 грн. Так, 9 июля средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,55/41,04 (покупка/продажа). Это на 5 копеек дороже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем было накануне.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" немного дороже и в покупке, и в продаже – в среднем по 40,58/41,08 грн. За неделю курс наличного доллара вырос в среднем на 10 коп.
Тенденция к росту продолжается и для евро. В банках евровалюту предлагают в среднем по 43,8/44,5 грн, на 10-15 коп. дороже, чем во вчерашних расценках. В обменниках евро стоит еще дороже – в среднем 44,058/44,65 грн.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,7 грн. Это:
- на 16 коп. больше, чем было в понедельник, 8 июля;
- на 20 коп. выше, чем неделю назад;
- на 6 коп. ниже исторического рекорда (40,76 грн/долл., был установлен 4 июля).
Официальная стоимость евро установилась на уровне 44,08 грн. Это на 22 копейки дороже, чем было вчера, и является новым историческим рекордом.
Курс валют в банках: где лучше покупать и продавать евро и доллар сегодня
Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,96-41,1 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,9-40,65 грн.
Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так:
- американскую валюту "с рук" 9 июля предлагают по цене 40,96/41,05 грн (покупка/продажа);
- евровалюту – по 44,4/44,55 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, даже после рекордного курса "по НБУ" курс евро наличном рынке в ближайшую неделю точно не превысит 46 грн. А доллар не бьет рекордов.
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