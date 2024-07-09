Курс доллара перешагнул важную отметку: что происходит с ценами на валюту в банках и обменниках

Наличный курс доллара и евро в Украине продолжает повышаться. Доллар в продаже превысил отметку в 41 грн. Так, 9 июля средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,55/41,04 (покупка/продажа). Это на 5 копеек дороже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем было накануне.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" немного дороже и в покупке, и в продаже – в среднем по 40,58/41,08 грн. За неделю курс наличного доллара вырос в среднем на 10 коп.

Тенденция к росту продолжается и для евро. В банках евровалюту предлагают в среднем по 43,8/44,5 грн, на 10-15 коп. дороже, чем во вчерашних расценках. В обменниках евро стоит еще дороже – в среднем 44,058/44,65 грн.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,7 грн. Это:

на 16 коп. больше, чем было в понедельник, 8 июля;

на 20 коп. выше, чем неделю назад;

на 6 коп. ниже исторического рекорда (40,76 грн/долл., был установлен 4 июля).

Официальная стоимость евро установилась на уровне 44,08 грн. Это на 22 копейки дороже, чем было вчера, и является новым историческим рекордом.

Курс валют в банках: где лучше покупать и продавать евро и доллар сегодня

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,96-41,1 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,9-40,65 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,4/41 43,5/44,5 Ощадбанк 40,6/41,1 43,8/44,55 ПУМБ 40,5/40,99 43,8/44,4 Сенс Банк 40,65/41,1 44/44,55 Универсал Банк 39,9/41 42,95/44,45 Райффайзен Банк 40,5/40,96 43,6/44,45 Укргазбанк 40,6/41 43,8/44,5 Креди Агриколь 40,5/41,05 43,85/44,45

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 9 июля предлагают по цене 40,96/41,05 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 44,4/44,55 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, даже после рекордного курса "по НБУ" курс евро наличном рынке в ближайшую неделю точно не превысит 46 грн. А доллар не бьет рекордов.

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