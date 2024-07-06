Курс доллара в Украине достиг плато: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара достиг плато. Большинство обменников финкомпаний, а также банков всю неделю проработали в формате "из оборота" без особых попыток раскачать курс, хотя курс продажи доллара многие обменники выставляли выше психологического порога в 41 гривну.

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Как говорится в прогнозе, опубликованном изданием "Минфин", курс доллара у большинства обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,40 до 40,70 гривен и продажа от 40,80 до 41,10 гривен .

А курс евро владельцы обменников 6-7 июля выставят в пределах: прием от 43,70 до 44,20 грн и продажа от 44,30 до 44,60 грн. Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке в эти выходные.

Несмотря на позитивные новости для гривни как со стороны МВФ, так и со стороны валютного межбанка Украины, война накладывает свой отпечаток на поведение владельцев обменников по курсообразованию. И учитывая, что спрос на наличную валюту со стороны граждан сохраняется стабильно высоким, снижать ценники продажи наличной валюты обменникам особого резона нет.

Единственной действительно "плохой" новостью для валютного рынка на этой неделе можно считать сокращение ЗВР до уровня $37,894 млрд по состоянию на 01.07.2024 года. Сам НБУ признает, что основной проблемой понижения резервов была необходимость проведения валютных интервенций для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также погашения долгов Украины в иностранной валюте. И эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных ОВГЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде вскоре выгодно ее продать резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, однако, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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