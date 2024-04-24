Новые цены сильно отличаются от старых: какие "ценники" выставили продавцы на популярный продукт

В Украине в продажу поступили первые партии ранней капусты местного производства. Стоит она 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем на первые партии данной продукции в прошлом году.

Об этом сообщили аналитики EastFruit. Они отметили: в 2024-м начало сезона ранней капусты состоялось примерно в те же сроки, что и год назад. Что стало возможным благодаря ряду факторов. В частности:

достаточно мягкой зиме;

хорошей весенней погоде.

При этом подчеркивается: появление на рынке местной капусты привело к снижению цен на импортную. "Так, на сегодняшний день капуста производства Македония предлагается к продаже в среднем по 25 грн/кг, что фактически соответствует ценовому диапазону на местную продукцию", – говорится в сообщении.

Какие цены супермаркетах

Тем временем, по данным "Минфина", 24 апреля в крупных сетях супермаркетов белокочанную капусту продают в среднем по 13,66 грн/кг. Что на 0,5 грн ниже средней цены марта.

В целом в торговых сетях выставили цены на уровне 10,7-19,44 грн/кг. В частности:

Novus – 11,99 грн;

Metro – 10,7 грн;

Auchan – 12,5 грн;

Megamarket – 19,44 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!