В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатны квартир: сколько теперь стоит съем жилья

В ряде крупных городов Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир – причем исключительно в сторону удорожания. За последние 6 месяцев съем такого жилья вырос на 1-38%. Больше всего в Одессе – сразу на 38%, до средних 11 000 грн.

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Кроме Одессы же, по данным аналитиков крупного профильного портала, дороже стало снимать квартиры в Киеве – здесь цены повысили на 14%. А кроме того, в:

Днепре – на 10%;

Ривном, Ивано-Франковске – на 4%;

Львове – на 1%.

В остальных же городах, отмечается, изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-конатную квартиру в Украине

В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 19 000 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 19 000 грн. А также:

Киеве – 18 300 грн;

Львове – 17 000 грн.

Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 6 000 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Как правильно снимать квартиры

В то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать в себя несколько параметров. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Дело в том, что ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву", однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

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