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В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатны квартир: сколько теперь стоит снять жилье

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатны квартир

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир – причем исключительно в сторону удорожания. За последние 6 месяцев наем такого жилья вырос на 1-29%. Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн.

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В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 700 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 700 грн. А также:

  • Киеве – 18 000 грн;
  • Львове – 17 500 грн.

Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

  • Запорожье – 5 000 грн;
  • Николаеве – 5 650 грн;
  • Кропивницком – 7 000 грн.
В Украине резко подорожала аренда квартир

Как в Украине подорожала аренда квартир

Кроме Одессы же, по данным аналитиков крупного профильного портала, дороже стало снимать квартиры в Днепре – здесь цены повысили на 10%. А кроме того, в:

  • Киеве, Ривном – на 9%;
  • Львове, Хмельницком – на 3%;
  • Ужгороде – на 1%.

В остальных же городах, отмечается, изменений не произошло.

Стоит ли вкладывать деньги в квартиры

В то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:

  • Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".
  • Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем.

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