В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатны квартир: сколько теперь стоит снять жилье

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир – причем исключительно в сторону удорожания. За последние 6 месяцев наем такого жилья вырос на 1-29%. Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн.

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В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 700 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 700 грн. А также:

Киеве – 18 000 грн;

Львове – 17 500 грн.

Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 5 650 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Как в Украине подорожала аренда квартир

Кроме Одессы же, по данным аналитиков крупного профильного портала, дороже стало снимать квартиры в Днепре – здесь цены повысили на 10%. А кроме того, в:

Киеве, Ривном – на 9%;

Львове, Хмельницком – на 3%;

Ужгороде – на 1%.

В остальных же городах, отмечается, изменений не произошло.

Стоит ли вкладывать деньги в квартиры

В то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:

Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".

Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем.

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