В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоят
Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно, в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.
Также существенное удорожание, по данным крупного профильного портала, зафиксировано в Сумах – на 15%. В Днепре и Одессе рост цен составил 13%. А кроме того, в:
- Черновцах – 12%;
- Ривном – 11%;
- Харькове – 10%;
- Житомире – 9%;
- Киеве, Чернигове – 8%.
Снизили же цены лишь в 1 городе – Николаеве. Здесь удешевление составило 5%.
Цены на 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем, 17 000 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 000 долларов;
- Харьков – 22 000 долларов;
- Сумы – 23 000 долларов.
Дороже всего в Киеве – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того, во:
- Львове – 64 900 долларов;
- Ужгороде – 61 000 долларов;
- Черновцах – 52 900 долларов;
- Ривном – 50 000 долларов.
Стоимость аренды 1-комнатных квартир резко переписали
Подорожал в Украине и съем 1-комнатных квартир. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья выросла на 1-29%. Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн. Также дороже стало снимать квартиры в Днепре – здесь цены повысили на 10%. А кроме того, в:
- Киеве, Ривном – на 9%;
- Львове, Хмельницком – на 3%;
- Ужгороде – на 1%.
В целом же, отметили аналитики, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 700 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:
- Запорожье – 5 000 грн;
- Николаеве – 5 650 грн;
- Кропивницком – 7 000 грн.
Самые высокие – в Ужгороде, в среднем 18 700 грн. А также:
- Киеве – 18 000 грн;
- Львове – 17 500 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.
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