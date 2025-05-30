Стоимость аренды 1-комнатных квартир резко переписали: где в Украине цены изменились больше всего

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удорожания. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась выросла 1-29%. Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн.

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Кроме Одессы, рассказали на крупном профильном портале, дороже стало снимать квартиры в Днепре – здесь цены повысили на 10%. А кроме того, в:

Киеве, Ривном – на 9%;

Львове, Хмельницком – на 3%;

Ужгороде – на 1%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом же, отметили аналитики, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 700 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 5 650 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Самые высокие – в Ужгороде, в среднем 18 700 грн. А также:

Киеве – 18 000 грн;

Львове – 17 500 грн.

В Украине массово переписали стоимость аренды домов

В то же время, в ряде регионов Украины выросла стоимость аренды загородных домов. Больше всего – в Одесской области. По сравнению с апрелем-2024, в апреле 2025 года аренда такого жилья там подорожала сразу на 80%, до 18 000 грн (медианная цена, делит все значения в наборе пополам – половина цен выше этого показателя, половина – ниже).

Во Львовской области медианная цена аренды домов выросла на 4%. Она составила 27 000 грн.

В Ивано-Франковской области – на 20%. До 12 000 грн.

Дороже всего аренда загородного дома стоит на Киевщине. Здесь медианная цена в апреле 2025 года составила 103 000 грн. Что на 37% больше, чем в апреле прошлого года.

В целом, объяснили аналитики крупного профильного портала, летом спрос на аренду загородных домов традиционно растет. Ведь в это время многие украинцы ищут жилье для:

Отдыха.

Переезда на период отпусков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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