В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоит жилье
В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ривном. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 17%, до средних 50 000 долларов.
В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-17%. Кроме Ривне, существенный рост, по данным крупного профильного портала, зацепил Одессу и Харьков – плюс 14%.
В Сумах и Днепре подорожание составило 10%. А кроме того, в.:
- Киеве – на 8%.
- Черкассах – на 7%.
- Чернигове – на 6%.
- Житомире, Ужгороде – на 5%.
- Ивано-Франковске – на 4%.
- Тернополе, Полтаве – на 3%.
- Хмельницком – на 2%.
- Львове – на 1%.
Снизили же цены лишь в двух городах. В частности:
- Запорожье – на 3%.
- Николаеве – на 2%.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом же, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 16 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожье – 17 000 долларов.
- Николаев – 20 000 долларов.
- Сумы – 22 000 долларов.
- Харьков – 22 500 долларов.
Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:
- Во Львове – 64 900 долларов.
- В Ужгороде – 62 800 долларов.
- Черновцах – 52 900 долларов.
- Ривне – 50 000 долларов.
Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость
В то же время, финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий.
Он объяснил: ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву". Однако сейчас сложно понять:
- Какие цены на нем являются реальными.
- Что будет происходить дальше.
"Все очень существенно зависит от динамики войны", – констатировал эксперт. Вероятно, имея в виду сильную зависимость рынка от военных действий и обстрелов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ремонты в Украине резко подорожали. По словам участников рынка, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла как минимум вдвое – до 800 долларов за квадратный метр.
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