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В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоит жилье

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ривном. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 17%, до средних 50 000 долларов.

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В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-17%. Кроме Ривне, существенный рост, по данным крупного профильного портала, зацепил Одессу и Харьков – плюс 14%.

В Сумах и Днепре подорожание составило 10%. А кроме того, в.:

  • Киеве – на 8%.
  • Черкассах – на 7%.
  • Чернигове – на 6%.
  • Житомире, Ужгороде – на 5%.
  • Ивано-Франковске – на 4%.
  • Тернополе, Полтаве – на 3%.
  • Хмельницком – на 2%.
  • Львове – на 1%.

Снизили же цены лишь в двух городах. В частности:

  • Запорожье – на 3%.
  • Николаеве – на 2%.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 16 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Запорожье – 17 000 долларов.
  • Николаев – 20 000 долларов.
  • Сумы – 22 000 долларов.
  • Харьков – 22 500 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

  • Во Львове – 64 900 долларов.
  • В Ужгороде – 62 800 долларов.
  • Черновцах – 52 900 долларов.
  • Ривне – 50 000 долларов.

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

В то же время, финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий.

Он объяснил: ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву". Однако сейчас сложно понять:

  • Какие цены на нем являются реальными.
  • Что будет происходить дальше.

"Все очень существенно зависит от динамики войны", – констатировал эксперт. Вероятно, имея в виду сильную зависимость рынка от военных действий и обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ремонты в Украине резко подорожали. По словам участников рынка, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла как минимум вдвое – до 800 долларов за квадратный метр.

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