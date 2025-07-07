В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоит жилье

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ривном. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 17%, до средних 50 000 долларов.

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В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-17%. Кроме Ривне, существенный рост, по данным крупного профильного портала, зацепил Одессу и Харьков – плюс 14%.

В Сумах и Днепре подорожание составило 10%. А кроме того, в.:

Киеве – на 8%.

Черкассах – на 7%.

Чернигове – на 6%.

Житомире, Ужгороде – на 5%.

Ивано-Франковске – на 4%.

Тернополе, Полтаве – на 3%.

Хмельницком – на 2%.

Львове – на 1%.

Снизили же цены лишь в двух городах. В частности:

Запорожье – на 3%.

Николаеве – на 2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 16 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Сумы – 22 000 долларов.

Харьков – 22 500 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

Во Львове – 64 900 долларов.

В Ужгороде – 62 800 долларов.

Черновцах – 52 900 долларов.

Ривне – 50 000 долларов.

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

В то же время, финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий.

Он объяснил: ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву". Однако сейчас сложно понять:

Какие цены на нем являются реальными.

Что будет происходить дальше.

"Все очень существенно зависит от динамики войны", – констатировал эксперт. Вероятно, имея в виду сильную зависимость рынка от военных действий и обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ремонты в Украине резко подорожали. По словам участников рынка, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла как минимум вдвое – до 800 долларов за квадратный метр.

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