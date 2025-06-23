Украинцам рассказали, во что не стоит вкладывать деньги: не принесет прибыли

В финансовом секторе считают, что квартиры дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий. Также не лучшим вариантом для вложения денег считают золото.

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Об этом рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса. Он объяснил: в настоящее время рынок недвижимости тяжел для понимания.

Дело в том, отметил Фурса, что ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву". Однако сейчас сложно понять:

Какие цены на нем являются реальными.

Что будет происходить дальше.

"Все очень существенно зависит от динамики войны", – констатировал эксперт. Вероятно, имея ввиду, сильную зависимость рынка от военных действий и обстрелов.

Также, считает эксперт, не лучшим вариантом будет инвестиция в золото. По его словам:

Оно имеет большую разницу между ценой покупки и продажи.

Прогнозировать изменение цены этого драгоценного металла сложно.

"Это очень специфический рынок. Золото за последнее время очень существенно подросло в цене – но быть уверенным, что оно продолжит свой рост, очень тяжело. ... Прогнозировать дальнейшую траекторию цены золота я не могу", – объяснил эксперт.

Стоит ли скупать доллары и евро

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ранее отметил: несмотря на то, что евро периодически вытесняет доллар на международных рынках, а в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заговорили о возможности для евро стать заменой доллару как мировой резервной валюты, делать сейчас ставку только на эту валюту, все же не стоит. Ведь:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Аналитики же финансовой группы ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев – покупка и пассивное держание наличного доллара – это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. … Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривни. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/дооллар в конце 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: даже если курс упадет до 45 грн/доллар, доходность американской валюты не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после уплаты налогов. Которая равна около 10%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы предпочитают хранить свои деньги в государственных банках. По состоянию на 1 мая на них приходилось 61,7% от общего количества вкладов. В целом же украинцы хранили в банках 1,43 трлн грн – преимущественно в нацвалюте.

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