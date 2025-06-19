Ремонты подорожали вдвое - до $800 за "квадрат": как это меняет выбор квартир украинцев

Ремонты в Украине резко подорожали, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла как минимум вдвое, до $800 за квадратный метр. Из-за этого украинцы все чаще выбирают квартиры с готовым ремонтом, отказываясь от новостроек в состоянии "после строителей".

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Об этом рассказали предприниматели и руководитель сектора по развитию продаж одной из платформ для поиска жилья Оксана Остапчук в комментарии СМИ. Конфедерация строителей Украины прямо говорит, что мобилизация военнообязанных привела к колоссальной нехватке специалистов на строительном рынке.

Особенно сильно это ударило по сфере ремонта - от бригад штукатуров и маляров до сантехников и плиточников. По словам руководителя компании, которая координирует ремонтные бригады в Киеве и области, ситуация изменилась кардинально. "Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать. Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно на них согласится. Календарь у нас расписан на месяцы вперед", – отметил предприниматель.

Фактически, спрос на ремонтные услуги сохраняется высоким, а вот исполнителей - катастрофически не хватает. Как следствие, цены выросли почти вдвое в долларовом эквиваленте. Еще в 2021 году средняя стоимость ремонта "под ключ" в новостройке (с учетом материалов и работы) стартовала от $600 за квадратный метр. Сейчас минимум $800, это почти равно стоимости самой квартиры на окраинах Киева или в областных центрах.

Капитальный ремонт вторичного жилья - например, хрущевки или панельной "чешки" - обойдется в $300-400 за квадрат. И это без мебели, только состояние "после строителей", с белыми стенами и новыми коммуникациями. Цена формируется не только из-за подорожания труда. Дорожают также стройматериалы, особенно импортные - от керамики до сантехники. Но главный драйвер дефицит квалифицированных людей, которые могут сделать качественный ремонт и не исчезнуть после предоплаты.

Понимая вызовы, часть девелоперов начала продавать квартиры сразу с ремонтом, это упрощает жизнь покупателям и снимает вопрос поиска мастеров. Однако такая стратегия имеет и обратную сторону – жалобы на качество.

Покупатели жилья с ремонтом от застройщика часто жалуются на кривые стены, дешевые материалы, проблемы с шумоизоляцией или некачественную укладку плитки. Фактически, такой ремонт скорее косметический и временный, чем полноценный капитальный.

На фоне общего подорожания ремонтов многие покупатели пересматривают свои подходы к выбору жилья. Если раньше большинство нацеливались на новостройки в состоянии "от застройщика", то теперь все чаще смотрят в сторону вторичного рынка, но с уже готовым ремонтом.

"Спрос растет, варианты с ремонтами рядом с метро на рынке надолго не задерживаются. Предложения с завышенной ценой, в плохом состоянии, с неудобными планировками и локациями обычно продаются дольше", - отметила Остапчук. Таким образом, украинцы все чаще выбирают варианты, в которые можно сразу заехать без дополнительных затрат на ремонт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские переселенцы смогут купить жилье взамен того, что было потеряно на временно оккупированных территориях. В случае внедрения новой госпрограммы первыми право на покупку недвижимости за "жилищные ваучеры" получат только отдельные категории ВПЛ.

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