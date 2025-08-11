В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир: сколько теперь стоят

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ривне. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.

В целом, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-16%. Кроме Ривне, существенный рост затронул:

Одессу – плюс 15%.

Харьков – 10%.

В Киеве "однушки" подорожали на 8%. В Тернополе и Житомире – на 7%. Также рост зафиксирован в:

Днепре, Чернигове – на 6%.

Ужгороде – 5%.

Хмельницком – 4%.

Ивано-Франковске – 3%.

Виннице – 2%.

Львове, Черкассах, Полтаве – на 1%.

В то же время в двух городах цены снизили. Это:

Запорожье – на 3%.

Николаев – на 2%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 16 500 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Сумы – 21 000 долларов.

Харьков – 22 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

Во Львове – 64 700 долларов.

В Ужгороде – 63 000 долларов.

Черновцах – 53 000 долларов.

Ривне – 51 500 долларов.

В Украине массово переписали цены на аренду квартир

В целом же, рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, в ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за первые 6 месяцев 2025 года стоимость съема жилья выросла сразу на 38%, до средних 11 000 грн.

В целом, самый ощутимый рост в первом полугодии был зафиксирован в Киеве, а также и в восточных городах-хабах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"В частности, в сегменте 1-комнатных квартир больше всего за полгода выросла стоимость аренды в Днепре (+10%), Киеве (+14%), Одессе (+38%). В других городах страны за этот период она оставалась стабильной или имела незначительные корректировки на уровне 1-4%", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем,в Украине резко снизился спрос на новостройки, тогда как объемы строительства стремительно выросли – только за полгода застройщики ввели в эксплуатацию почти 3 млн квадратных метров жилья. Эксперты связывают это с низкой платежеспособностью населения, подорожанием жилья и войной, которая изменила приоритеты покупателей.

