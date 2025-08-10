УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине существенно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
30
В Украине существенно переписали цены на землю

В Украине существенно выросли цены на землю сельхозназначения. В июле 2025 года средняя стоимость гектара составила 69 628 грн, что почти на на 9 000 грн выше , чем было в июле.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:

  • Самые высокие цены на землю в 2025 году были зафиксированы в апреле – в среднем 71 875 грн/гектар.
  • Самые низкие – в марте – 54 607 грн/гектар.
В Украине существенно выросли цены на землю сельхозназначения

Где в Украине самые высокие цены на землю

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 665 до 180 137 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 6 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 180 137 грн за гектар. А также в:

  • Киевской – в среднем 110 459 грн/га.
  • Сумской – 103 502 грн/га.
  • Тернопольской областях – 99 476 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 30 665 грн. А кроме того, в:

  • Запорожской – 35 246 грн/га.
  • Херсонской – 35 761 грн/га.
  • Николаевской – 35 912 грн.
Сколько в Украине стоит гектар земли

Сколько в Украине продали земли

Также, по данным аналитиков, выросла и площадь проданной земли. В июле-2025 было продано 21 611 га, что почти на 800 га больше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем, меньше всего земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 572 га.

Сколько в Украине продали земли

Стоит ли покупать землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

  • Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
  • Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!