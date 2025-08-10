В Украине существенно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине существенно выросли цены на землю сельхозназначения. В июле 2025 года средняя стоимость гектара составила 69 628 грн, что почти на на 9 000 грн выше , чем было в июле.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:

Самые высокие цены на землю в 2025 году были зафиксированы в апреле – в среднем 71 875 грн/гектар.

Самые низкие – в марте – 54 607 грн/гектар.

Где в Украине самые высокие цены на землю

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 665 до 180 137 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 6 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 180 137 грн за гектар. А также в:

Киевской – в среднем 110 459 грн/га.

Сумской – 103 502 грн/га.

Тернопольской областях – 99 476 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 30 665 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 35 246 грн/га.

Херсонской – 35 761 грн/га.

Николаевской – 35 912 грн.

Сколько в Украине продали земли

Также, по данным аналитиков, выросла и площадь проданной земли. В июле-2025 было продано 21 611 га, что почти на 800 га больше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем, меньше всего земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 572 га.

Стоит ли покупать землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

