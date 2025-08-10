В Украине существенно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине существенно выросли цены на землю сельхозназначения. В июле 2025 года средняя стоимость гектара составила 69 628 грн, что почти на на 9 000 грн выше , чем было в июле.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:
- Самые высокие цены на землю в 2025 году были зафиксированы в апреле – в среднем 71 875 грн/гектар.
- Самые низкие – в марте – 54 607 грн/гектар.
Где в Украине самые высокие цены на землю
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 665 до 180 137 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 6 га в самой дешевой.
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 180 137 грн за гектар. А также в:
- Киевской – в среднем 110 459 грн/га.
- Сумской – 103 502 грн/га.
- Тернопольской областях – 99 476 грн/га.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 30 665 грн. А кроме того, в:
- Запорожской – 35 246 грн/га.
- Херсонской – 35 761 грн/га.
- Николаевской – 35 912 грн.
Сколько в Украине продали земли
Также, по данным аналитиков, выросла и площадь проданной земли. В июле-2025 было продано 21 611 га, что почти на 800 га больше, чем месяцем ранее.
Вместе с тем, меньше всего земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 572 га.
Стоит ли покупать землю
В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:
- Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
- Которому не страшны российские обстрелы.
При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.
