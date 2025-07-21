В Украине массово переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять 1-комнатную

В ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем исключительно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за первые 6 месяцев 2025 года стоимость съема жилья выросла сразу на 38%, до средних 11 000 грн.

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В целом же, рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, самый ощутимый рост в первом полугодии был зафиксирован в Киеве, а также и восточных городах-хабах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"В частности, в сегменте 1-комнатных квартир больше всего за полгода выросла стоимость аренды в Днепре (+10%), Киеве (+14%), Одессе (+38%). В других городах страны за этот период она оставалась стабильной или имела незначительные корректировки на уровне 1-4%", – говорится в сообщении.

Сколько стоит аренда 1-комнатных квартир в Украине

Вместе с тем, отметили аналитики, разброс арендных ставок в городах самой дорогой и дешевой арендой 1-комнатных квартир составляет почти 5 раз. Так:

В Ужгороде снять такое жилье стоит в среднем 19 000 грн.

В Харькове – 4 000 грн.

При этом подчеркивается: даже значительный рост арендных ставок в процентах в восточных и прифронтовых регионах страны, "не выводит их в лидеры по абсолютной стоимости аренды". Так, кроме Ужгорода в список лидеров по стоимости съема квартир входят:

Киев, где арендовать 1-комнатные квартиры стоит в среднем 18 300 грн.

Львов – 17 000 грн.

Самые низкие же цены (кроме Харькова) зафиксированы в Запорожье – в среднем 5 000 грн. А также:

Николаеве – 6 000 грн.

Кропивницком – 7 000 грн.

Сумах, Чернигове – 8 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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