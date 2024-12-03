В Украине распродают активы одного из банков: известно название

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) намерен продать активы "Проминвестбанка", который находится в процессе ликвидации. Продажа назначена на 16 декабря и пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 7,6 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили: торги пройдут в системе Prozorro.Продажи.

В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами. А также дебиторская задолженность юридического лица.

"Основной вид деятельности юридического лица-должника – строительство дорог и автострад. В частности, должники входят в группу компаний, предприятия которой осуществляют спектр работ от добычи, изготовления и переработки сырья и материалов до конечных этапов исследования, проектирования, строительства объектов энергетики, промышленного и гражданского строительства, а также строительства автодорог любой категории сложности", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: все выставленные на продажу активы находятся на балансе "Проминвестбанка". И на продажу выставляются впервые.

Кроме того, отмечается, на продажу выставлено "право взыскать с должника задолженность по договорам в судебном или внесудебном порядке".

"Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщика или поручителя по кредиту. А также Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором", – отметили в ФГВФЛ.

Банк "Портал" прекратил осуществление банковской деятельности

В то же время, банк "Портал" прекратил осуществление банковской деятельности. Причина – решение единого акционера и утверждение Плана прекращения. Тем не менее, юридическое лицо прекращено не было.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: план прекращения осуществления банковской деятельности согласован решением Национального банка от 1 октября 2024 года.

"АО "БАНК "ПОРТАЛ" прекращает предоставление отдельных банковских услуг, определенных в части третьей статьи 47 Закона "О банках и банковской деятельности": предоставление средств и банковских металлов в кредит за счет привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от собственного имени, на собственных условиях и на риск", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивается, банк не осуществляет кредитные операции в объеме, превышающем объем таких операций, сформировавшийся на конец операционного дня 2 октября 2024. А также не предоставляет новых кредитов.

"Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета каким-либо клиентам не открываются", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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