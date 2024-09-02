В Украине изменился курс валют: какие цены на доллар выставили обменники, банки и НБУ
В Украине после выходных немного просел наличный курс доллара к гривне. В частности, утром в понедельник, 2 сентября, банки в кассах торгуют американской валютой в среднем по 40,98/41,4 грн (покупка/продажа). Это на 5-9 копеек дешевле, чем было в пятницу.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В обменниках схожая тенденция, хоть и менее выраженная – за выходные курс доллара там просел на 3-4 коп. Средняя стоимость утром 2 сентября составляет 40,86/41,4 грн/долл.
Еще более заметно укрепление гривни в недельном разрезе. В частности, в банках наличный курс доллара за последние семь дней снизился уже на 17 коп. в покупке и 15 коп. в продаже.
Стоимость доллара снизилась и в официальном курсе Национального банка Украины (НБУ). Так, НБУ рассчитал курс доллара на 2 сентября на уровне 41,06 грн, что:
- на 13 коп. ниже, чем было в пятницу, 30 августа;
- на 16 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 43 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке, когда частные лица через онлайн-объявления осуществляют куплю-продажу валюты, курс доллара по-прежнему значительно выше банковского при покупке, но в продаже он даже немного ниже. 2 сентября среднее предложение американской валюты вне банков и официальных обменников в среднем составляет 41,3/41,37 грн (покупка/продажа).
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Крупные коммерческие банки Украины 2 сентября продают доллар по ценам в диапазоне 41,29-41,5 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,3-41 грн.
Купить доллар или положить гривню на депозит: эксперты оценили риски
Финансовый аналитик Алексей Козырев уверен: украинцам не следует бояться банкопада. Так, банки в конце августа держали в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте, располагали 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite, в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах – еще 156,24 млрд грн.
При этом объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составлял около 1,2 млрд грн. То есть банкам удалось накопить достаточно денег даже несмотря на продолжающуюся войну, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".
"Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.
В свою очередь глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил: украинцы, которые за последний год вложились в гривневые депозиты и ОВГЗ, не потеряли ни копейки сбережений.
Дело в том, что проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали и инфляцию, и девальвацию гривни. То есть скупать доллары и другую иностранную валюту для сохранения сбережений нет смысла.
"Если хотите оценить привлекательность гривни к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривни снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5-20%. Те, кто год назад вложился в гривню, точно не потеряли", – заверил Пышный.
Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк будет ограничивать колебания курса. В регуляторе объяснили, как это повлияет на цены в Украине.
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