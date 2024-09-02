В Украине изменился курс валют: какие цены на доллар выставили обменники, банки и НБУ

В Украине после выходных немного просел наличный курс доллара к гривне. В частности, утром в понедельник, 2 сентября, банки в кассах торгуют американской валютой в среднем по 40,98/41,4 грн (покупка/продажа). Это на 5-9 копеек дешевле, чем было в пятницу.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В обменниках схожая тенденция, хоть и менее выраженная – за выходные курс доллара там просел на 3-4 коп. Средняя стоимость утром 2 сентября составляет 40,86/41,4 грн/долл.

Еще более заметно укрепление гривни в недельном разрезе. В частности, в банках наличный курс доллара за последние семь дней снизился уже на 17 коп. в покупке и 15 коп. в продаже.

Стоимость доллара снизилась и в официальном курсе Национального банка Украины (НБУ). Так, НБУ рассчитал курс доллара на 2 сентября на уровне 41,06 грн, что:

на 13 коп. ниже, чем было в пятницу, 30 августа;

на 16 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 43 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке, когда частные лица через онлайн-объявления осуществляют куплю-продажу валюты, курс доллара по-прежнему значительно выше банковского при покупке, но в продаже он даже немного ниже. 2 сентября среднее предложение американской валюты вне банков и официальных обменников в среднем составляет 41,3/41,37 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в банках: какие цены на валюту в ПриватБанке, Ощадбанке и других

Крупные коммерческие банки Украины 2 сентября продают доллар по ценам в диапазоне 41,29-41,5 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,3-41 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,75 41,35 Ощадбанк 40,9 41,45 ПУМБ 41 41,4 Сенс Банк 40,95 41,4 Универсал Банк 40,3 41,3 Райффайзен Банк 40,9 41,29 Укргазбанк 41,1 41,4 Креди Агриколь 40,85 41,35 Укрэксимбанк 40,8 41,4

Купить доллар или положить гривню на депозит: эксперты оценили риски

Финансовый аналитик Алексей Козырев уверен: украинцам не следует бояться банкопада. Так, банки в конце августа держали в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте, располагали 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite, в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах – еще 156,24 млрд грн.

При этом объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составлял около 1,2 млрд грн. То есть банкам удалось накопить достаточно денег даже несмотря на продолжающуюся войну, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

"Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

В свою очередь глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил: украинцы, которые за последний год вложились в гривневые депозиты и ОВГЗ, не потеряли ни копейки сбережений.

Дело в том, что проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали и инфляцию, и девальвацию гривни. То есть скупать доллары и другую иностранную валюту для сохранения сбережений нет смысла.

"Если хотите оценить привлекательность гривни к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривни снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5-20%. Те, кто год назад вложился в гривню, точно не потеряли", – заверил Пышный.

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