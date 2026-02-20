В Украине изменились цены на картофель: какая цена за килограмм

В Украине начал дорожать картофель – цены растут на фоне сокращения запасов овоща в хранилищах и стабильного спроса на "второй хлеб". Сейчас в супермаркетах цены за килограмм овоща достигают 20,90 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit. В связи с этим аналитики не исключают массовые поставки импортного картофеля в Украину, что, впрочем, традиционное явление.

Какая ситуация на рынке

Главной причиной увеличения интереса к закупкам эксперты называют сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах, многие из которых завершили продажи еще до Нового года.

Росту цен способствует высокий спрос на качественный картофель со стороны оптовых компаний – они все чаще заявляют об отсутствии в хозяйствах необходимых объемов овоща. Фермеры это подтверждают, но связывают с неблагоприятными погодными условиями в период уборки урожая в 2025 году – из-за продолжительных дождей лежкость картофеля резко ухудшилась.

В связи с этим в последние месяцы текущего маркетингового сезона (заканчивается в июле) эксперты не исключают массовые поставки импортного картофеля на украинский рынок.

Цены на картофель в Украине

Украинские производители предлагают к продаже картофель в диапазоне 7-14 грн/кг. Цены зависят от качества, сорта и объемов предлагаемых партий, но это в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее, однако на 56% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

По данным "Минфина", картофель в магазинах стоит в среднем от 19,20 до 24,95 грн/кг, в зависимости от сорта. Сравнительно с январем рост цен составил до 3 грн/кг.

В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ доходят до 217 грн/кг. А именно:

"Еко-маркет" – 16,90 грн/кг;

АТБ – 14,29 грн/кг;

"Сильпо" – 20,90 грн/кг;

Varus – 16,90 грн/кг;

"Фора" – 15,90 грн/кг;

Auchan – 15,90 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские тепличные предприятия начали сбор и, соответственно, продажу на рынок первого в этом году урожая огурцов. Но их цена даже выше за импортную продукцию, хотя и не такая, как в прошлом году.

