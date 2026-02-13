В Украине начали продавать первые собственные огурцы в 2026 году: какая цена за килограмм

Украинские тепличные предприятия начали сбор и, соответственно, продажу на рынок первого в этом году урожая огурцов. Но их цена выше даже за импортную продукцию, хотя и не такой, как в прошлом году.

Об этом сообщили в EastFruit. Украинские тепличные овощи начали поступать на рынок единичными партиями в конце прошлой недели (2-8 февраля).

Что происходит на рынке

По состоянию на 13 февраля местные тепличные комбинаты уже массово поставляют огурцы в продажу, однако даже такие объемы огурцов неспособны полностью удовлетворить спрос со стороны покупателей. Это позволяет продавцам удерживать цены на достаточно высоком уровне.

Впрочем, нынешние цены оказались не такими высокими, как в прошлом году. Несмотря на то, что нынешняя зима выдалась довольно холодной, в 2024 году сбор огурцов стартовал примерно в такой же период, но тогда овощи стоили на 14% дороже.

Но эксперты не советуют ожидать существенного снижения цен на тепличные огурцы раньше, чем через 1,5-2 месяца. Именно тогда ожидается увеличение предложения огурцов как из стационарных комбинатов, так и из пленочных теплиц.

В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ доходят до 217 грн/кг. А именно:

АТБ – 199,89 грн/кг;

– 199,89 грн/кг; "Сильпо" – 216,80 грн/кг;

"Фора" – 198 грн/кг;

Auchan – 189,90 грн/кг.

Из-за достаточно ограниченного предложения и стабильно высокого спроса украинские производители поставляют огурцы на рынок по 140-180 грн/кг (в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий). Это несколько дороже турецкого овоща, который сейчас реализуются в диапазоне 130-160 грн/кг, что связано с:

более высоким качеством местной продукции;

ограниченным предложением;

более высокими затратами на производство этой культуры.

По данным"Минфин", средняя стоимость огурцов в украинских супермаркетах – 207,29 грн/кг, что на 7 грн выше, чем было в прошлом месяце.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксирован очередной рост цен в сегменте тепличных помидоров. Отпускные цены на импортные помидоры до 120–140 грн/кг (2,78–3,25 долл./кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

