В Украине изменили правила перевода с карты на карту: какие ограничения будут действовать с 1 октября

В Украине с 1 октября изменили правила перевода с карты на карту. Речь идет о лимитах, устанавливаемых Нацбанком. Лимит месячной суммы, которую можно перевести с карты на карту, составит 150 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму (150 тыс. грн. – ред.). Следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", – отмечают в НБУ. Были определенные опасения, что ограничения помешают донатить, но лимит не будет применяться для счетов волонтеров.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

В НБУ также анонсировали следующие изменения:

принятие законопроекта № 11043, который предусматривает увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивает условия для оперативного обмена данными с Киберполицией.

платежного законодательства и обеспечивает условия для оперативного обмена данными с Киберполицией. введение правовых норм для привлечения к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем.

противоправных схем. создание соответствующего реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах. Будут наработаны правила, по которым информация будет подаваться в реестр и будет использоваться участниками рынка.

при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах. Будут наработаны правила, по которым информация будет подаваться в реестр и будет использоваться участниками рынка. внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия НБУ для применения мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами.

для применения мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами. усиленные требования к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства и налаживания эффективной работы собственных автоматизированных систем, а также создание индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов. А также повышение эффективности систем управления рисками и систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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