В Украине изменили правила для части водителей: кого затронет

Водители, у которых есть право на управление грузовиков, микроавтобусом и автобусом, и у которых стаж вождения до трех лет теперь смогут управлять отдельной сельхозтехникой без получения удостоверения тракториста-машиниста. Это разрешение будет действовать только в рамках военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Постановление №217, которые правительство утвердило 6 апреля. Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Управлять некоторой сельхозтехникой без удостоверения теперь могут владельцы прав категорий: С1, С, D1, D. Стаж вождения может быть меньше трех лет.

Ранее владельцы таких прав могли получить возможность управлять сельскохозяйственными машинами только при наличии трехлетнего стажа вождения. В перечень сельхозтехники входят машины категорий А1, А2, В1, В2, В3:

тракторы;

самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины;

самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод и т.д.

Поэтому в условиях войны и дефицита трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников. Особенно в периоды пиковых полевых работ – посевной и жатвы.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сказал, что такое решение правительства является ответом на запрос бизнеса и вызовы военного времени. Ожидается, что эта инициатива позволит аграрным предприятиям быстрее укомплектовывать вакансии, обеспечить соблюдение агротехнических сроков и укрепить продовольственную безопасность государства.

"Отмена требования о наличии трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику – это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле. В условиях войны каждый день имеет значение, и мы должны максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности страны", – отметил Алексей Соболев.

Поэтому новая норма будет действовать исключительно в рамках военного положения и в течение 90 дней после его завершения. Также в ней не предусмотрен выезд на дороги общего пользования.

