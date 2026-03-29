Одна из сфер в Украине перегревается кадрами: зарплаты уже достигают 36 тыс. грн и это только начало

Украинский агросектор стремительно трансформируется, зарплаты трактористов выросли до 31-36 тысяч гривен из-за дефицита кадров и увеличения нагрузки на одного работника. Больше всего зарабатывают универсальные специалисты, которые могут выполнять несколько видов работ, и именно они становятся ключевыми для агробизнеса.

Об этом говорится в аналитике AgroHub, пишут медиа. По данным отраслевых исследований, в 2025 году средняя зарплата тракториста в Украине достигла примерно 31 600 гривен, это на 12% больше, чем годом ранее.

Если же учесть премии и бонусы, фактический доход может достигать 36 300 гривен в месяц. Интересно, что при этом расходы агрокомпаний на оплату труда выросли лишь на 5%. Такой дисбаланс объясняется просто, ведь компании сокращают количество работников, но повышают оплату тем, кто остался.

Если раньше на 10 тысяч гектаров приходилось около 27 трактористов, то теперь в среднем 25. В 2025 году один тракторист обрабатывает уже около 3 700 гектаров, что является довольно высоким показателем даже по международным меркам.

Уровень дохода тракториста напрямую зависит от типа выполняемых работ. Самыми прибыльными остаются сезонные полевые операции, особенно во время жатвы.

уборка урожая – примерно 383 грн/час (+5% за год);

(+5% за год); опрыскивание – около 320 грн/час (+8%);

(+8%); посев – около 271 грн/час (+14%).

Зато менее сложные или вспомогательные работы оплачиваются скромнее. Например, укатывание – около 142 грн/час, хотя даже здесь наблюдается рост на 17%.

Отмечается, что чем больше навыков имеет работник, тем больше он зарабатывает. Универсальные специалисты, которые могут работать на разных этапах агропроизводства, становятся буквально "золотыми кадрами".

Несмотря на высокий спрос на многофункциональных работников, их доля остается мизерной. Лишь около 0,5% трактористов выполняют одновременно несколько ключевых операций – посев, опрыскивание и сбор урожая.

Именно поэтому агрокомпании все активнее меняют подходы к оплате труда. Самой распространенной стала комбинированная система, которую используют около 76% работодателей. Она включает фиксированную ставку, оплату за выполненный объем работы и бонусы.

Еще 21% компаний работают по чисто сдельной системе, и только около 2% предлагают классическую фиксированную зарплату без дополнительных стимулов. Агросектор постепенно интегрирует современные технологии, включая дроны для опрыскивания и десикации. Однако их доля пока остается минимальной, чуть более 1% от общего объема работ.

Еще один заметный тренд – омоложение профессии. Если раньше тракторист ассоциировался преимущественно со старшим поколением, то сейчас в отрасль приходит больше молодых специалистов. Этому способствуют сразу несколько факторов:

рост зарплат;

модернизация техники;

стабильный спрос на профессию;

возможность быстро зарабатывать без длительного образования.

