В Украине изменили движение поездов на важном направлении: УЗ обратилась к пассажирам

На Сумщине обновится железнодорожное сообщение на конотопском направлении. В частности будет увеличено количество мест в вагонах, оптимизировано расписание движения поездов, а интервалы движения в течение дня станут равномерными.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Изменения были приняты в частности на фоне российских ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Что изменится

Будет более 100 мест для сумских, конотопских и шосткинских пассажиров в транзитных пассажирских поездах - №115 и №779 .

для сумских, конотопских и шосткинских пассажиров в транзитных пассажирских поездах - . Изменен график регионального поезда №896/895 – теперь более вместительный региональный поезд будет отправляться из Конотопа в 6:50, что сделает более удобной утреннюю поездку в Киев.

– теперь более вместительный региональный поезд будет отправляться из Конотопа в 6:50, что сделает более удобной утреннюю поездку в Киев. Добавлено более 200 мест в "пиковый" поезд №778 .

. Изменен график поезд №773 – теперь он будет прибывать в Киев в 17:30.

– теперь он будет прибывать в Киев в 17:30. Сообщение будет тактовым с равномерными интервалами в течение светового дня.

Минимизирована "ночевка" поездов и бригад в местах, куда легче попасть российским войскам.

Зачем нужны изменения

Ранее в Конотоп курсировали 6-8 пар пассажирских поездов и еще 1 региональный. В определенные часы суток, в частности утром, рейсы из Киева прибывали в Конотоп с разницей в 20 минут, но населенность обоих поездов далеко не полная. Поэтому было принято решение устранить дублирование рейсов, пересмотреть расписания для тактового сообщения с регионом и обеспечить количество мест с запасом. На этом же фоне будет отменено курсирование некоторых региональных поездов:

№785/786 Киев – Конотоп – Киев (с 12 ноября);

Киев – Конотоп – Киев (с 12 ноября); №788/787 Киев – Конотоп – Киев (с 17 ноября).

Также на изменения повлияло решение перенести место ночевки работников рейсов и подвижного состава. Впрочем это позволит уберечь их от российских ракет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 23 октября из-за вражеских обстрелов на Сумщине была повреждена железнодорожная инфраструктура, также частично останавливалось движение поездов, а на других участках действовали ограничения и незначительные задержки. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями и планировать поездки с учетом возможных изменений в расписании.

