Поезд Киев-Бухарест начнет останавливаться в Молдове: в чем причина

Отныне поезд Киев-Бухарест меняет свое расписание. В частности, он начнет останавливаться в трех городах Молдовы.

Об этом сообщили в Укрзализныце. Отмечается, что билеты уже в продаже на официальном сайте компании, в приложении и в кассах вокзалов.

"Отныне поезд №99/100 Киев – Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница", – говорится в сообщении.

Добавляется, что в городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль. Поэтому планируя поездку пассажиры должны учитывать время на это.

"Также имейте в виду, что граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда по территории Молдовы. Для украинцев она не нужна.Всего за месяц 6588 человек купили билеты на поезд Киев - Бухарест. Пассажиры продолжают интересоваться им, поскольку это удобный вариант доехать до европейского аэропорта", – говорится в сообщении компании.

