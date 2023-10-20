В Украине "исчезла" треть гуманитарной помощи для военных: таких случаев тысячи

В Украине с начала 2023 года было проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи для 200 воинских частей – однако в более 3 тыс. случаев поступление ее в эти части подтверждено не было. В связи с этим таможенниики уже направили в правоохранительные органы 387 сообщений о фактах, указывающих на признаки уголовных преступлений.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе. Там отметили: также было составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

"В течении 9 месяцев 2023 года проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. А также установлено более 3 тыс. случаев не подтверждения ее поступления в воинские части", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом подчеркивается: составленные таможенниками 387 сообщений о фактах, указывающих на признаки уголовных преступлений касаются статтей УК Украины:

190 – мошенничество;

358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;

201-2 – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Скандалы с поставками для военных

Ранее же в Украине разразилось несколько скандалов с поставками для военных. В частности:

минобороны потратило 430 млн грн на закупку миллиона некачественных продуктовых наборов для военных ВСУ. Впрочем, до защитников эта еда не дойдет – Офис генпрокурора (ОГП) в судебном порядке доказал незаконность соответствующего дополнительного соглашения к договору о закупке;

польская компания Alfa сорвала поставки оружия для него на десятки миллиардов гривен. При этом по многим договоренностям фирма получила предоплату в 50%. Т. е. деньги Украина заплатила, но взамен получила намного меньше, чем должна была.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Киевской области будут судить мужчину, который хотел нажиться на гуманитарной помощи. Обвиняемый получил от благотворителей реанимобиль для ВСУ, а затем разобрал его, чтобы продать на запчасти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!