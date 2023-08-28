Новый скандал с закупками для Минобороны. Поставщик оружия вывел из Украины миллиарды и сорвал поставки – СМИ

Польская компания Alfa сорвала поставки для Минобороны Украины на десятки миллиардов гривен. При этом по многим договоренностям фирма получила предоплату в 50%. Т.е., деньги Украина заплатила, но взамен получила намного меньше, чем должна была.

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"Польская фирма получила и вывела из Украины миллиарды и миллиарды гривен. А вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла. В начале 2023-го Alfa по разным контрактам имела задолженности перед Минобороны на более чем 3,5 млрд грн", – говорится в материале УП.

Контракты на 3,3 млрд грн

По данным его авторов, еще 22 апреля 2022 года Минобороны заключило с Alfa три контракта на около 3,3 млрд грн – с 50%-ной предоплатой по каждому. Речь шла о поставках:

нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика";

122-мм боеприпасов к гаубице Д-30;

122-мм ракет к "Граду".

По данным авторов материала, из всего объема законтрактованного оружия поставлено было лишь небольшое количество. Так:

припасов к Д-30 "с большим опозданием приехала лишь десятая часть";

ракет к "Граду" – треть;

"Гвоздики", хоть и приехали все, "но в состоянии, точно не соответствующем заявленному в соглашении техническому классу, и Минобороны сейчас пытается выбить из поставщика компенсацию".

"По состоянию на начало 2023 года по трем апрельским соглашениям 2022 года Alfa имела почти 1,7 млрд грн дебиторской задолженности перед Минобороны", – отмечают аналитики.

21 миллиард за 5 дней

Помимо этого, подчеркивается, 27 апреля 2022 года – через 5 дней после заключения в последствии сорванных контактоов на 3,3 млрд грн, – Минобороны заключило три контракта с госкомпанией "Прогресс", которая должна была поставлять "похожие виды боеприпасов, что и польская фирма". Сумма сделок достигала более 17 млрд грн.

"То есть, за 5 дней польская компания получила разных контрактов от Украины на почти 21 млрд грн", – говорится в материале.

При этом, подчеркивается, болгарские выстрелы к Д-30, Д-20 и реактивные снаряды для "Градов" "Прогресс" должен был покупать через все ту же Alfa. Более того, отмечается, те же снаряды от тех же производителей в прямых соглашениях Alfa и в контрактах "Прогресса" отличались "на десятки процентов".

"Например, польская фирма должна была поставлять 122-мм выстрелы с полным зарядом до гаубиц Д-30/2С1 по 760 евро, а "Прогресс" такие же выстрелы – по 1 195 евро. 435 евро или плюс 57% на одном снаряде, законтрактованном, по сути, у той же фирмы с разницей в 5 дней", – объясняется в материале.

Впрочем, подчеркивается, даже несмотря на то, что этот контракт для "Прогресса" польский подрядчик "выполнял гораздо эффективнее, чем собственный на поставку таких же снарядов", его Alfa тоже закрыла не полностью – всего на 80%.

Срыв поставок на 2,6 млрд грн

Тем не менее, уже 13 июня 2022 года было заключено еще три контракта с Alfa на около 2,6 млрд грн. И опять же, половину этой суммы компания снова получила в качестве предоплаты. В этот раз контракты предусматривали поставку:

120-мм мин;

152-мм выстрелов для гаубицы "Гиацинт";

152-мм выстрелов для САУ "Дана".

"Нужно ли говорить, что все три контракта были сорваны? Выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%; 120-мм мин поставили менее 1% от контракта; выстрелов в "Дану" не поставили вообще. Теперь Минобороны пытается вернуть 27 млн евро предоплаты и взыскать еще около 13 млн евро штрафов за сорванные поставки", – сообщают авторы материала.

Что известно об Alfa

В то же время, отмечается, Alfa – достаточно неприметная компания. "Сайт фирмы размещается на одной странице, из интересного там разве благодарность от главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко", – говорится в материале.

Прибыль же компании – небольшая. К примеру:

в 2020 году она составила чуть больше 300 тыс. евро;

в 2021-м – около 1,8 млн евро.

За 2022 год же финансовую отчетность Alfa все еще не подала. При том, что "за первое полугодие 2023 года фирма уже 4 раза меняла данные о себе в реестрах, что может быть способом оттянуть представление отчетности".

Резюмируя, авторы материала отмечают: в настоящее время нельзя сказать, как неприметная фирма из Польши стала одним из самых крупных поставщиков и должников Минобороны во время войны. А также:

кто в Украине мог лоббировать Alfa и выбивать для нее все новые и новые контракты;

откуда у скромной компании выходы на закрытый мир болгарской оборонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), дочь одного из владельцев компании "ЕДʼЮГЕТ", выигравшей тендер от министерства, приобрела элитную недвижимость в центре Киева на 300 тыс. долларов, а жена владельца компании, вероятно, имеет российский паспорт.

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