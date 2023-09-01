Очередной скандал с Минобороны. Ведомство закупило некачественных продуктовых наборов для военных на соти миллионов – ОГП

Минобороны потратило 430 млн грн на закупку миллиона некачественных продуктовых наборов для военных ВСУ. Впрочем, до защитников эта еда не дойдет – Офис генпрокурора (ОГП) в судебном порядке доказал незаконность соответствующего дополнительного соглашения к договору о закупке.

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Об этом сообщили в самом ОГП. Там отметили, что это дополнительное соглашение предусматривало закупку продуктовых наборов, которые:

не отвечают установленным законодательством нормам питания для военнослужащих;

"не обеспечивают должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории".

"Речь идет о миллионе таких наборов. Стоимостью 430 млн грн", – рассказали в ОГП.

Впрочем, отмечается, некачественную продукцию от поставщика Минобороны, все же, приняло. Что подтверждает все то же дополнительное соглашение к договору.

"Судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения в договор состоялось в нарушение требований действующего законодательства. И противоречит интересам государства", – рассказали в ОГП.

Поставщик оружия вывел из Украины миллиарды и сорвал поставки

Закупка некачественной еды стала очередным скандалом, связанным с Минобороны. Так, ранее стало известно, что польская компания Alfa сорвала поставки оружия для него на десятки миллиардов гривен. При этом по многим договоренностям фирма получила предоплату в 50%. Т. е. деньги Украина заплатила, но взамен получила намного меньше, чем должна была.

Так, по данным УП, еще 22 апреля 2022 года Минобороны заключило с Alfa три контракта на поставку оружия около 3,3 млрд грн – с 50%-й предоплатой по каждому. Однако из всего объема законтрактованного оружия поставлено было лишь небольшое количество.

"По состоянию на начало 2023 года по трем апрельским соглашениям 2022 года Alfa имела почти 1,7 млрд грн дебиторской задолженности перед Минобороны", – отметили аналитики.

А 13 июня 2022 года было заключено еще три контракта с Alfa на около 2,6 млрд грн. И опять же, половину этой суммы компания снова получила в качестве предоплаты.

"Нужно ли говорить, что все три контракта были сорваны? Теперь Минобороны пытается вернуть 27 млн евро предоплаты и взыскать еще около 13 млн евро штрафов за сорванные поставки", – сообщили авторы материала.

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