В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю: что будет со стоимостью гектара

В Украине ожидается существенный ощутимый рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, передает Forbes. Он отметил: ничего сверхъестественного в этом процессе нет, ведь за последнее время цены уже значительно увеличились

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – сказал Коваль.

При этом он подчеркнул: в настоящее время рынок земли равномерно становится коммерческим. Так:

в 2021 году более 74 тыс. земельных участков на более 178 тыс. га получили нового собственника;

за неполный 2024-й было отчуждено более 194 тыс. участков, площадью около 400 тыс. га.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом же, по данным opendatabot, самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области. За гектаре в среднем просят 134,2 тыс. грн. В Киевской области гектар стоит 78,5 тыс. грн.

Среди лидеров также Полтавская область, где гектар земли стоит 61,2 тыс. га. А также:

Львовская – 67,6 тыс. грн;

Волынская – 66,6 тыс. грн;

Тернопольская – 65,69 тыс. грн.

В Украине будут платить по 2 тыс. грн за каждый гектар земли

В то же время, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше – размер помощи составит 1 тыс. грн за 1 га угодий.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом цена земли под застройку в Украине зависит от многих факторов. В частности, расположения, наличия коммуникаций и инфраструктуры, спроса и предложения на рынке.

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