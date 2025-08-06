В Украине готовятся переписывать цены на базовый овощ: сколько уже стоит килограмм

В Украине прогнозируют падение стоимости картофеля. Снижение цен на этот базовый овощ в рационе населения является сезонным и связано с массовой реализацией урожаев мелкими производителями.

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Об этом заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко. В сезон одновременного сбора урожая хранить картофель негде и поэтому он массово попадает на рынок, пишет AgroPortal.

"Цены на картофель обычно обваливают незарегистрированные хозяйства, которые не платят налоги. Как правило, они обрабатывают от 1 до 5 га земли, но их много. поэтому они влияют на цены, которые невыгодны профессиональным картофелеводам", – объяснила Самойличенко и призвала упорядочить украинский рынок картофеля и ввести на нем официальную статистику.

Впрочем, в УАИК не дают неоднозначного прогноза относительно цен на картофель. Мнения разделились: одни эксперты считают, что оптовая рыночная цена упадет, другие же – что она будет держаться на уровне импорта, то есть в пределах 20 грн/кг, ведь определенный дефицит на внутреннем рынке все равно сохранится.

Цены на картофель в Украине

Стоимость картофеля в Украине зависит от нескольких факторов, в частности от продавца и сорта овоща. Согласно данным "Минфина", среднемесячные цены за 1 кг овоща в июле были такими:

молодой картофель – 28,32 грн;

картофель – 35,41 грн;

розовый картофель – 41,04 грн.

Индекс потребительских цен на этот продукт составил 90,17%. То есть его средняя стоимость по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 9,83%.

Цены на картофель в крупнейших торговых сетях страны сейчас такие:

Metro – 20,70 грн/кг;

Novus – 17,99 грн/кг;

Auchan – 32,90 грн/кг;

"Фора" – 18,90 грн/кг;

"Сильпо" – 27,00 грн/кг;

АТБ – 19.79 грн/кг;

Varus – 19,30 грн/кг.

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