УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине готовятся переписывать цены на базовый овощ: сколько уже стоит килограмм

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
96
Иллюстрация - сырой картофель на столе

В Украине прогнозируют падение стоимости картофеля. Снижение цен на этот базовый овощ в рационе населения является сезонным и связано с массовой реализацией урожаев мелкими производителями.

Видео дня

Об этом заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко. В сезон одновременного сбора урожая хранить картофель негде и поэтому он массово попадает на рынок, пишет AgroPortal.

"Цены на картофель обычно обваливают незарегистрированные хозяйства, которые не платят налоги. Как правило, они обрабатывают от 1 до 5 га земли, но их много. поэтому они влияют на цены, которые невыгодны профессиональным картофелеводам", – объяснила Самойличенко и призвала упорядочить украинский рынок картофеля и ввести на нем официальную статистику.

Впрочем, в УАИК не дают неоднозначного прогноза относительно цен на картофель. Мнения разделились: одни эксперты считают, что оптовая рыночная цена упадет, другие же – что она будет держаться на уровне импорта, то есть в пределах 20 грн/кг, ведь определенный дефицит на внутреннем рынке все равно сохранится.

Цены на картофель в Украине

Стоимость картофеля в Украине зависит от нескольких факторов, в частности от продавца и сорта овоща. Согласно данным "Минфина", среднемесячные цены за 1 кг овоща в июле были такими:

  • молодой картофель – 28,32 грн;
  • картофель – 35,41 грн;
  • розовый картофель – 41,04 грн.

Индекс потребительских цен на этот продукт составил 90,17%. То есть его средняя стоимость по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 9,83%.

Динамика изменения индекса цен на картофель

Цены на картофель в крупнейших торговых сетях страны сейчас такие:

  • Metro – 20,70 грн/кг;
  • Novus – 17,99 грн/кг;
Цены на картофель в Novus
  • Auchan – 32,90 грн/кг;
  • "Фора" – 18,90 грн/кг;
Цены на картофель в "Форе".
  • "Сильпо" – 27,00 грн/кг;
  • АТБ – 19.79 грн/кг;
Цены на картофель в АТБ
  • Varus – 19,30 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 6 августа православные украинцы празднуют Яблочный Спас. Этот праздник занимает особое место в религиозном календаре, поскольку приходится на Преображение Господне. Но освятить яблоки в 2025 году будет значительно дороже, чем в прошлом году, поскольку цены на этот фрукт заметно выросли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!