Недешевый Спас: в Украине резко подорожал ключевой продукт – сколько стоит в праздник

Православные украинцы празднуют Яблочный Спас. Этот праздник занимает особое место в религиозном календаре, поскольку приходится на большой праздник – Преображение Господне. Но освятить яблоки в 2025 году можно будет значительно дороже, чем в прошлом году, поскольку цены на этот фрукт заметно выросли.

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Поэтому OBOZ.UA разбирался, что происходит со стоимостью яблок, и к чему готовиться украинцам в 2025 году.

Цены на яблоки за 1 кг

Цены на яблоки в Украине могут значительно отличаться. Это зависит от сорта, качества и места продажи, например на рынке или ярмарке они обычно дешевле, чем в магазине.

Согласно данным "Минфина", в среднем яблоки в украинских супермаркетах продаются по 77 грн/кг – это в 2,3 раза дороже, чем в августе-2024. Таким образом, самый доступный когда-то для украинцев фрукт теперь дороже импортных бананов, 1 кг которых можно купить дешевле 70 грн.

Собственный мониторинг цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях за самый доступный сорт яблок нужно будет заплатить:

Novus – 99 грн/кг;

АТБ – 69,95 грн/кг;

Varus – 63,90 грн/кг;

"Фора" – 79,90 грн/кг;

"Сильпо" – 66,70 грн/кг;

Auchan – 79 грн/кг.

В конце августа ожидается улучшение ситуации с ценами. На рынок понемногу начинают поступать нынешние украинские яблоки, что давит на производителей, но дешевыми они все равно не будут из-за меньшего урожая.

Что происходит с ценами?

Хотя сбор нынешнего урожая ранних сортов яблок начался в те же сроки, что и в прошлом году, закупочные цены оказались втрое выше прошлогодних – 60-70 грн/кг. Цены же для потребителя вообще оказались рекордными. Это объясняется следующими факторами.

сокращение прошлогодних запасов – большинство украинских садоводов уже завершили сезон реализации фруктов из местных хозяйств;

– большинство украинских садоводов уже завершили сезон реализации фруктов из местных хозяйств; весенние заморозки уничтожили часть урожая, а также задержали созревание принявшихся фруктов.

Сейчас рынок фруктов перенасыщен импортом, который удерживает высокие ценовые позиции. На этом фоне украинцы отдают предпочтение другим сезонным фруктам, которые уже доступны на рынке: арбузам, дыням, ягодам.

Когда Яблочный Спас в Украине

По новоюлианскому календарю, на который Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла в 2023 году, украинцы празднуют Яблочный Спас 6 августа. По старому стилю эта дата приходилась на 19 августа и часть верующих до сих пор празднует именно в этот день.

История праздника. Поскольку Яблочный Спас идет в очереди после Медового, его так и называют – Второй Спас. Кроме того, этот праздник еще известен как Великий Спас, поскольку он припадает на один из самых больших церковных праздников – Преображение Господне. В этот день Иисус Христос преобразился на горе Фаворе и явил свою божественную славу апостолам Петру, Иакову и Иоанну.

Ответ на вопрос "что святят на Яблочный Спас?" очевиден – в этот день принято нести в храм яблоки и выпечку из них. Издавна такие освященные фрукты оставляли на кладбище умершим родственникам. Кроме того, существует поверье, что до праздника употреблять яблоки нельзя, а после него природа возвращает на осень, поэтому начинается период активных заготовок на зиму.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно подешевели арбузы, сейчас их можно приобрести от 12 гривен за килограмм, благодаря массовому созреванию из-за жары. Чтобы не отравиться нитратами, следует покупать только целые плоды на официальных рынках или в супермаркетах и просить документы о лабораторной проверке.

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