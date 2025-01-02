В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить в каждой области
В Украине в каждой области намерены построить овощехранилища. Ожидается, что сооружения смогут вмещать минимум 10-20 тыс. тонн продукции.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. Он отметил:
- В настоящее время Украина перешла от статических программ к динамическим, поэтому на 2025 год в бюджет заложено 1 млрд грн в поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.
- В программу переработки будет включено строительство овощехранилищ.
"В 2025 году необходимо запустить программу по овощехранилищам. ... И картофелехранилищ, и овощехранилищ нам нужно в каждой области по несколько мощных локаций, где будет минимум 10-20 тыс. т хранения в каждом районе и возле областных центров.", – сказал Коваль.
Он объяснил: в настоящее время в Украине есть картофелехранилищ на 300 тыс. тонн хранения. При том, что выработка составляет 20 млн тонн.
"Фактически о такой централизованной политике хранения речь раньше не шла. А ее нужно вести", – констатировал министр.
В Украине готовятся строить платные дороги
В то же время в Украине готовятся строить платные дороги. По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, стоимость системы, которая будет рассчитывать размер платы за использование платных дорог в Украине, может стоить более 7 млрд грн.
Впрочем, отметил он, расчеты производились еще до полномасштабного вторжения. А потому сейчас являются приблизительными.
"Это требует развития специальной системы оплаты и контроля, которая является недешевой. Еще до войны делали расчеты стоимости такой системы для основных государственных дорог, она была около 7 млрд грн", – рассказал Кава.
При этом замминистра подчеркнул: в Украине нужно создать систему, которая будет определять, "когда автомобиль выезжает на дорогу". Т.е. будет "трекать" полностью его проезд – и только потом будет рассчитывать стоимость проезда".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач назвал вопрос платных дорог требованием Европейского Союза. В настоящее время уже наработан законопроект, запускающий этот механизм, а также договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который выступит одним из инвесторов проекта.
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