В Украине готовятся к новому "Большому строительству": сколько будет стоить система для пользования платными дорогами

Стоимость системы, которая будет рассчитывать размер платы за использование платных дорог в Украине (когда те будут построены, конечно), может стоить более 7 млрд грн. Подобные расчеты производились еще до полномасштабного вторжения, поэтому могут быть только приблизительными.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил заместитель министра финансов Александр Кава. Он пояснил, что в отношении платных дорог существуют два компонента, которые украинцы часто путают.

концессионные дороги – их строят за счет инвестора, который затем в течение определенного времени берет плату за проезд по дороге, чтобы вернуть свои инвестиции;

толлинг – это проезд по автомобильным дорогам грузовым транспортом (модель давно действует в большинстве европейских стран).

"Это требует развития специальной системы оплаты и контроля, которая является недешевой. Еще до войны делали расчеты стоимости такой системы для основных государственных дорог, она была около 7 млрд грн", - отметил Кава.

По его словам, оплату взимают в зависимости от километража, который проехала фура.Этот параметр должна фиксировать система

"Нужно создать систему, которая будет определять, когда автомобиль выезжает на дорогу, будет "трекать" полностью его проезд и потом будет рассчитывать цену, сколько этот автомобиль проехал и, соответственно, должен заплатить за проезд", – говорит замминистра.

Для этого существуют различные технологические решения. Самое простое – виньетки (специальный документ или наклейка, подтверждающая оплату за пользование определенными дорогами). Их используют преимущественно в небольших по площади странах, которые можно проехать с полным баком без заправки. Виньетки используют, в частности, Чехию, Венгрию, Словакию и Румынию.

"В Украине, учитывая площадь страны, как и в Польше, вводить виньетки нет никакого смысла", - уверен Кофе. Альтернативным способом развития системы взимания платы является использование GPS-приборов или магнитных рамок с RFID-метками.

Ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко сообщил, что платные дороги могут появиться в Украине по меньшей мере через 5 лет. В настоящее время правительство рассматривает пять регионов для строительства таких дорог, но нужно найти инвесторов для участия в таких инфраструктурных проектах. Поэтому пока речь о введении платы за пользование дорогами речь не идет – Рада еще должна подготовить законодательную базу для их появления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач назвал вопрос платных дорог требованием Европейского союза. В настоящее время уже наработан законопроект, запускающий этот механизм, а также договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который выступит одним из инвесторов проекта.

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